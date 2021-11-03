2021歡樂友緣女子公開賽3日進行第一回合較量，今年已贏得兩場比賽冠軍，目前高居獎金榜首的年輕好手吳佳晏，在新竹立益球場以全場最佳的67桿暫居領先。

吳佳晏抓下1個老鷹、3個博蒂，全場無柏忌，其中在標準桿5桿的第14洞，第2桿拿小雞腿混血桿就把球攻上果嶺，14呎左右的老鷹推桿順利推進，打下個人今年球季第2個老鷹；此外，吳佳晏前面連著打了12個平標準桿，集中在最後6洞降低桿數，她表示：「其實前面打得也不錯，就是推桿老是差一點點，我有忍住要自己別生氣。」到了第13洞果嶺吳佳晏7呎左右的推桿推進博蒂，感覺就對了，第17和18洞也是7到11呎遠推進洞。

雖然今年已贏得中信邀請賽和緯創女子公開賽兩場比賽冠軍，目前在TLPGA獎金榜暫居榜首，吳佳晏覺得比較在意的是自己在每一場比賽能贏得多少金額，反而不太在意獎金榜上排第幾，當然如果球季結束後能成為「獎金王」好像也不錯。

昨天才過21歲生日的黃郁評，第1回合繳出71桿紅字成績，木桿開球還不錯，但鐵桿發揮得不太好，打下3個博蒂，但也有2個柏忌，最後一洞果嶺邊15步的長推最後以三推桿柏忌收尾，讓她頗不滿意；今年賽季打到目前她覺得成績還算穩定，最好的名次是上一場緯創女子公開賽並列第5名，賽季剩下最後3場公開賽，希望能完成至少拿到一勝的目標。

明天第2回合大會依照成績重新編組，同樣從清晨6時40分起，分兩邊開球，領先組將於8點30分從第1洞開球。TLPGA同時也進行今年第3次入會測驗，第1回合以古孟宸的77桿較佳。