蔡英文總統在108年宣示，2025年綠電比例將達到20%。但最近國際天然氣價格狂飆，創七年新高，恐將打亂2025年綠電比例計畫。對此，《中廣》董事長趙少康於臉書發文，指出「以核養綠」是達成蔡英文綠電20％唯一的路。

趙少康首先分析，國際天然氣價格最近狂飆，創七年新高，中油的天然氣部門，今年可能會虧400億，加上美國總統拜登宣布「降低甲烷外洩計畫」，未來開採天然氣的成本會更高，帶動價格上揚。按照民進黨的2025非核家園計畫，到時候台灣的天然氣發電比重會提高到50%。他提問「蔡英文有沒有算過台電發電成本會增加多少？民眾的電費又要漲多少？」

趙少康指出，民進黨又要非核家園、又要碳中和，一下說深澳電廠一定要蓋，一下又說三接一定要建，蔡英文一直掛在嘴上的綠能發電，到現在占比只有5.5%，連2021年該達成的12%都做不到，怎麼在4年後大幅拉高到20%？今年5月，一週兩次全國分區輪流停電的陰影仍深深烙印在民眾心裡，已經證明民進黨的能源政策徹底失敗，完全失去人民信任。

趙少康又指出，台灣天然氣幾乎全仰賴進口，發電比例提高到50%，只會陷入更大的缺電危機，為了彌補廢核的供電缺口，只好傷害藻礁、永久破壞生態，蓋第三天然氣接收站，不只如此，如果護藻礁公投沒過，在未來需大量使用天然氣發電下，蔡政府在台灣各海岸大興土木蓋天然氣接收站的動作會更肆無忌憚。三接已經讓蔡英文的「藻礁永存」承諾成為「活礁不存」，進入環評程序的四接要填海造陸18.6公傾，多達7萬株珊瑚可能被埋，台灣美麗的海岸線將被一座座天然氣接收站破壞。

趙少康強調，沒有核能作為發電基載，穩定電力供應，為發展綠能爭取時間、空間，是導致今年供電頻頻亮紅燈的主因。2018年通過的「以核養綠」公投，人民早已直接表達對能源政策的選擇，蔡英文卻無視民意與公投結果，持續推動廢核，綠能發展又大幅落後。12月18日的四大公投，包括「重啟核四」、「珍愛藻礁」、反萊豬以及公投綁大選，請大家都投下同意票，給一意孤行的蔡英文一記當頭棒喝。所以，趙少康在貼文開頭便以：「『以核養綠』是達成蔡英文綠電20％唯一的路」為題，希望能挽救走偏的能源政策。