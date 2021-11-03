美國波士頓2日市長決選，台灣移民第二代的36歲台裔波士頓市議員吳弭（Michelle Wu），以63.6%得票率，成功擊敗對手喬治，成為該市200年來首位女市長。吳弭勝選感言特別以中文表示，「這些都可以成為現實」。國民黨台北市議員王鴻薇對此表示，正是如此。
吳弭在演說中表示，「我們將成為一個不會排擠人的波士頓，歡迎所有將這座城市稱為家的人，我們準備成為一個所有人都能住得起並且茁壯的波士頓。」吳弭甚至還用英文、西文及和中文強調：「這些都可以成為現實。」
王鴻薇3日在臉書貼文表示，波士頓選出了新任市長，她是台灣移民第二代，也是波士頓首位亞裔市長、首位女性市長。
王鴻薇指出，在去年疫情肆虐時，我們常常聽到在歐美亞裔人士被攻擊被歧視，對亞裔而言，這兩年不是好過的日子。而在這個時候，一位在美國出生，父母來自台灣的吳弭脫穎而出，創造了歷史，為她高興。正如吳弭在當選後用中文說出，「一切都有可能」；王鴻薇對此表示，正是如此。
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