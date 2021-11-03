大陸中央紀委國家監察網站今天（3日）發布文章稱，中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發了《糧食節約行動方案》，單列一條對加強公務活動用餐節約方面作出明確規定。方案提出，「各級黨政機關、國有企事業單位要落實中央八項規定及其實施細則精神，切實加強公務接待、會議、培訓等公務活動用餐管理。原則上實行自助餐。嚴禁以會議、培訓等名義組織宴請或大吃大喝。」

文章指出，無論從防止食品浪費，還是從節約財政資金的角度，公務活動用餐都提倡節約、反對浪費，這也是中共黨風廉政建設的重要內容。然而，一段時間以來，在違紀違法案例通報里，「超標準公務接待」等表述時有出現，個別單位、國企人員繼續用公款大吃大喝，鋪張浪費嚴重，一些單位甚至把公款吃喝安排在私密會所、農家樂等場所。

文章稱，公務接待中鋪張浪費的原因，往往還有用餐之外的其他因素。比如，有的人覺得上級部門掌握著較多資源和權力，對他們接待得好不好，往往關係到地方能不能爭取到項目、資金，如果接待「不夠熱情」，就可能爭取不到資源，還可能影響對地方的考核評價。還比如，一些地方依然奉行吃吃喝喝那一套，特別是在一些基層單位，靠吃喝聯絡感情，仍被視為協商公事、拉近距離的不二法門。為了表示「熱情」與「大方」，接待單位往往會多安排菜餚，甚至違規安排酒水，一餐下來浪費不少。

文章強調，政府帶頭過「緊日子」，就要先管住公職人員的「嘴」。要確保厲行節約的各項要求落到實處，嚴格執行公務接待相關規定，不超標、不搞變通、不轉嫁費用，節約糧食、節約資金。同時，還要提高公務接待文明水平，革除陳規積習。

文章稱，紀檢監察機關將對公務接待、會議、培訓等公務活動用餐管理中出現的問題堅決查處，對典型問題通報曝光、形成震懾；對問題嚴重、造成不良影響的地區、部門、單位，嚴肅追究領導責任。

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