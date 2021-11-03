國民黨立院團召開記者會，國民黨立法院黨團總召費鴻泰(左)痛斥民進黨政府以詐騙手法將「反萊豬」公投包裝成反美、反美豬議題。（郭吉銓攝）

經濟部長王美花在立院受訪時解釋，「台灣是第二輪要加入，我們是被人家挑」，要看自由貿易度有沒有符合標準，而反萊豬公投若通過，對台灣會是非常嚴重的傷害。（郭吉銓攝）

外界關注反萊豬公投過關是否影響台灣加入CPTPP，外交部次長俞大？（三點水）（雷）（煩請造字）（見圖）3日在立法院備詢時表示，公投過關多少會有影響，美國雖不是CPTPP成員國，但與成員國是夥伴關係，對台灣加入CPTPP應有幫助。（郭吉銓攝）

民進黨青年部「進擊！國務青」全國街講行動，3日在北市公館商圈人潮聚集的熱區進行一系列密集街頭宣講行動。（鄭任南攝）

民進黨青年部「進擊！國務青」全國街講行動，3日在北市公館商圈展開，積極說服18歲以上青年族群認同，對12月18日的四項公投案投下四張不同意票。（鄭任南攝）

民進黨青年部「進擊！國務青」全國街講行動，3日在北市公館商圈人潮聚集的熱區進行一系列密集街頭宣講行動。（鄭任南攝）

民進黨青年部「進擊！國務青」全國街講行動，3日在北市公館商圈人潮聚集的熱區進行一系列密集街頭宣講行動。（鄭任南攝）

四大公投即將在12月18日舉行，民進黨動員全黨上下組成宣講團，希望能在公投當日獲得過半不同意，以否決全部的公投提案。立委趙天麟3日舉行記者會，宣布與年輕世代共組「台灣有力應援團」，而由黨內青年部組成的「進擊！國務青」，則是進入台北公館商區直接面對民眾做宣傳。

針對四大公投裡的「反萊豬」提案，國民黨立院黨團在立法院召開記者會，痛批民進黨政府以詐騙手法將「反萊豬」公投包裝成反美、反美豬議題，並再次強調，沒有人反美豬、反美，只有反對含萊劑的豬進口。對於行政院長蘇貞昌日前表示，「反萊豬」會讓台灣無法參加「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），經濟部長王美花在立院受訪時解釋，「台灣是第二輪要加入，我們是被人家挑」，要看自由貿易度有沒有符合標準，而反萊豬公投若通過，對台灣會是非常嚴重的傷害。

外交部次長俞大㵢則表示若反萊豬的公投過關多少會有影響，美國雖不是CPTPP成員國，但與成員國是夥伴關係，對台灣加入CPTPP應有幫助。