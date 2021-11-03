四大公投即將在12月18日舉行，民進黨動員全黨上下組成宣講團，希望能在公投當日獲得過半不同意，以否決全部的公投提案。立委趙天麟3日舉行記者會，宣布與年輕世代共組「台灣有力應援團」，而由黨內青年部組成的「進擊！國務青」，則是進入台北公館商區直接面對民眾做宣傳。
針對四大公投裡的「反萊豬」提案，國民黨立院黨團在立法院召開記者會，痛批民進黨政府以詐騙手法將「反萊豬」公投包裝成反美、反美豬議題，並再次強調，沒有人反美豬、反美，只有反對含萊劑的豬進口。對於行政院長蘇貞昌日前表示，「反萊豬」會讓台灣無法參加「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），經濟部長王美花在立院受訪時解釋，「台灣是第二輪要加入，我們是被人家挑」，要看自由貿易度有沒有符合標準，而反萊豬公投若通過，對台灣會是非常嚴重的傷害。
外交部次長俞大㵢則表示若反萊豬的公投過關多少會有影響，美國雖不是CPTPP成員國，但與成員國是夥伴關係，對台灣加入CPTPP應有幫助。
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