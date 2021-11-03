犯罪動作韓片《獵魂者》，由《犯罪都市》團隊打造，描述一名失憶男子，每過12小時，就會被迫從另一個新身體醒來，一切重開機，他得迅速掌握這副身軀的身分和所在之處，才能逃脫四面八方而來的追殺。創意又出色的故事在國際影展上大放異彩後，目前海外版權已銷售至107個國家，更引起歐洲、南美、印度等地翻拍的熱烈討論。

該片不僅獲得紐約亞洲影展「最佳動作電影獎」，《變形金剛》好萊塢知名製片人羅倫佐狄伯納凡圖拉（Lorenzo di Bonaventura）更在搶先觀影後馬上主動聯繫韓國，迅速談定好萊塢翻拍版權，興奮喊「《獵魂者》是我近年來看過最創新、最出乎意料的電影之一，是部獨特又令人興奮的動作片，我非常期待也很高興能製作這部原創作品的好萊塢翻拍版本。」韓國電影公司K-Movie Entertainment表示：「在這些國家中，又屬好萊塢製片羅倫佐狄伯納凡圖拉最具企圖心，他甚至在祕魯忙著拍攝《變形金剛》新系列時，就與韓國舉行了視訊會議，展現出最快、最積極的翻拍意願。」

該片描述一名男子（尹啟相 飾）車禍後不僅失去記憶，甚至每隔12小時，靈魂就會移轉到另一人身上。在他拼命尋找「我是誰」的過程中，不但遭到地下組織追殺，更遇見一位自稱認識他的神祕女子（林知衍 飾）。疑點重重的記憶謎團、分秒必爭的獵殺行動，他能否找回自己的身體，並揭發不可告人的真相？電影12月3日在台上映。