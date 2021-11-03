周潤發(發哥)雖近年來幕前作品不多，但私下一舉一動仍受到關注，尤其以親民出名的他，面對粉絲要求合照都來者不拒，不過最近有網友曬出兩人同框照，發哥卻罕見皺眉臭臉，對此，當事人也出面澄清了。

這名網友透露，自己和朋友去吃港點時，巧遇周潤發，立刻上前要求合照，發哥見到他直言「又是你？你經常將我的照片放上網」，看來這不是該網友第一次遇到發哥，難怪連他都認出來了。

網友捕獲野生周潤發。(圖／翻攝自臉書)

不過平時都笑容滿面的發哥，卻罕見皺起眉來，讓人感到相當意外，對此，網友也出面澄清，表示發哥非常友善，沒有不開心，他是因為這次想要用不同表情拍照，才會這樣。

擁有數十億身家的周潤發，私底下卻格外接地氣，常被發現吃街頭小吃，出門時也不愛帶保鏢，還經常搭乘地鐵、公車等，而他雖然已經66歲，仍維持爬山、跑步、騎自行車等運動習慣，因此不少粉絲常在爬山時，捕獲到「野生發哥」，他也會大方和粉絲合影，並且親自掌鏡，讓人感受到他的十足親和力。

面對粉絲都來者不拒，周潤發也透露原因，「不少人與我素未謀面，卻默默支持我30多年，現在他們只想見我3分鐘，難道也不答應？」