吳姍儒（Sandy）明年1月29日將嫁作人婦，和交往5年的設計師男友「王先生」在台北文華東方辦喜事。她今（3日）出席美顏飲活動，表示和王先生沒有打算婚前同居試婚，新婚房目前還在裝潢，因為工作滿檔，她至今婚紗還沒拍，小倆口也仍未登記，「應該當天登記或前1天」。

Sandy自公開婚訊後，婚禮進度成為媒體關注焦點，婚禮進度讓她非常頭痛，目前進度只有一半，應該會走簡潔溫馨風，但賓客名單還在煩惱中，沒邀請任何人，不過，她伴娘人選已經決定好，除了圈外閨蜜外，還有魏如昀也是她的伴娘之一。

她還難得透露和王先生私下互動，「蠻喜歡他形容我『我是我這種族的唯一，我很獨特』，他都不要我打扮也不要我化妝，他說妳怎樣舒服自然，覺得是妳自己就好，這對我來說很重要，他從來不會說妳應該要幹嘛幹嘛」。

Sandy先前有說欲打算賣掉經營的「無聊咖啡」，被問價錢有之前吳宗憲曾說的市值5億嗎？她未透露實際金額，僅表示目前有2位買家在談，後續沒有再追蹤。