4大公投案反萊豬、珍愛藻礁、重啟核四、公投綁大選將在12月18日投票，行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦3日晚間出席，位於桃園龜山區舉辦的「四個不同意 台灣更有力」公投說明會，立委鄭運鵬直呼，「每個人都是台灣的大股東 籲投下4個不同意」。

鄭運鵬表示，台灣現在經濟成長最快，正常生活、基本薪資一直調高，民眾要繼續把握幸福，12月18日公投非常重要，呼籲民眾1人1票每個人都是台灣的大股東，呼籲民眾投下4個不同意，讓台灣更有力。

鄭運鵬說，他平常替大家去審預算，要經過層層關卡，但公投的決議行政院、立法院、桃園市政府都要遵守，如果公投投錯就真的走錯路。他詢問民眾，3年前的公投還記得投了什麼？希望民眾好好思考審慎投票，跟政府站在一起。

鄭運鵬指出，選人選政策無法理性討論，這次拜託大家，最不能不知道的公投案是「公投綁大選」，公投分開辦，台灣不會亂，選人選是分開投，國民黨想要公投綁大選是想造亂。

鄭運鵬說，重啟核四不同意，2013年時任新北縣縣長朱立倫說，核四根本不該運轉；新北市長侯友宜說，核廢料沒有地方放，沒有核安就沒有核四，國民黨明知核四問題沒有解決，硬要重啟。

鄭運鵬更說，台灣決定要跟美國做好朋友，拜託大家禁止美豬要投不同意，經貿不退步，台美更有力。