51歲藝人謝麗金上年代《聚焦2.0》透露，幾年前健康檢查身體亮紅燈，不僅肝纖維化還嚴重蕁麻疹，蕁麻疹每天都會發作，3個鐘頭就開始發燒，全身紅紅一塊一塊，紅癢處皮膚還多0.3公分，連臉都遭殃，她形容當時狀態奇醜無比、奇癢難當，嚴重時送過2次急診：「我癢到在地上哭，不知道誰可以幫助我。」謝麗金出院後，看見鏡中自己的病態，覺得十分火大，大吼著：「蕁麻疹我跟你拚了！」她用盡辦法提升免疫力，原本每天發作的蕁麻疹，變為一周發作一次，慢慢地蕁麻疹就治癒了。

因為蕁麻疹，讓謝麗金開始跟著朋友登山運動提升免疫力：「我單攻玉山才花14小時，發現自己意志力和體力都不錯，才慢慢進階挑戰。」沒想到和朋友去雲南爬海拔5396米哈巴雪山時，差點送命。謝麗金說事前已做好萬全準備，沒想到中途竟高山症發作，呼吸困難昏昏沉沉，每隔5分鐘就問嚮導能不能睡一下，為讓她保持清醒，嚮導恐嚇她：「不可以睡！妳躺下去腦子會缺血，雖然會睡得很舒服，但妳睡一睡就走了！」嚇得她趕緊打起精神，雖然最後順利爬完全程，但這次爬山經驗，卻成為樂觀的謝麗金，人生中最想放棄求生的時刻：「尤其山景白雪皚皚，看不到盡頭，真的很絕望。」以上內容將於本周六晚8點在年代新聞50頻道播出。