5～11歲兒童接種輝瑞疫苗 獲美國CDC批准 19:552021/11/03 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國疾病管制預防中心（CDC）2日正式批准，5～11歲兒童可普遍接種輝瑞藥廠（Pfizer）研發的新冠疫苗，令全美許多家長鬆了一口氣。CDC專家小組一致表決同意此舉措，建議該年齡層施打較低劑量的輝瑞疫苗，最快3日開始接種。 日本下周鬆綁 經商留學只隔離3天 跟進中央 新北即起受理轄區68家八大行業申請復業 #CDC #輝瑞疫苗 #接種 #批准 #兒童接種 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 阿根廷鬆綁管制 開放國際觀光客入境 09:552021/11/03 國際 美將替5至11歲兒童施打疫苗 拜登：抗疫轉捩點 11:562021/11/03 國際 邊境開放將首選商務客 5＋9檢疫 04:102021/11/03 生活新聞 打疫苗出狀況24例僅3例和接種有關 拿到救濟金剩2人 15:352021/11/03 生活 疫苗接種後死亡通報數 破千 04:102021/11/03 生活新聞 打高端出國受阻 陳時中曝第3劑混打討論中 2周內有結果 12:542021/11/03 生活 台中莫德納加開第2劑 今預約明施打 04:102021/11/03 地方新聞 《國際社會》美國CDC批准 5至11歲最快周三普打輝瑞新冠疫苖 09:262021/11/03 財經 竹縣峨眉衛生所出包 4童打到屆期流感疫苗 家長接通知傻眼 17:182021/11/03 生活 孕婦打完2劑莫德納 嬰兒出生1天凝血異常死亡 14:372021/11/03 生活 指揮中心鬆口 商務旅遊 有望提早開放 04:102021/11/03 財經要聞 財經熱門新聞 AMD暴力成長觸頂？晶片過剩噩夢難逃 台積電5奈米也難救 - 財經 美工程師抱怨「怎麼贏得了Intel」 直接印證張忠謀這預言 - 財經 英特爾怎麼贏？新半導體王者出爐 市值漲近1個台積電 - 財經 全天營運又罰錢 拜登狂打塞港都沒用？他曝：這絕招打中了 - 財經 馬斯克「七步詩」全球炸了 專家戳破動機：對台股投下震撼彈 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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