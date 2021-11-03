美國疾病管制預防中心（CDC）2日正式批准，5～11歲兒童可普遍接種輝瑞藥廠（Pfizer）研發的新冠疫苗，令全美許多家長鬆了一口氣。CDC專家小組一致表決同意此舉措，建議該年齡層施打較低劑量的輝瑞疫苗，最快3日開始接種。