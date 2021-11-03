台中市大里仁愛醫院9月29日為44名洗腎患者接種AZ疫苗第二劑，應施打0.5CC卻只打了0.1CC，遭台中市衛生局處以COVID-19疫苗接種作業停權處分，並依法裁罰10萬元罰鍰，在近一個月的調查檢討改善流程後，衛生局已核准該院於13期施打時恢復新冠疫苗接種作業。

大里仁愛醫院9月29日爆出新冠疫苗接種重大違失，洗腎室44名洗腎患者接種AZ第二劑，原本每劑應抽0.5CC，卻只抽了0.1CC，直至下午醫事人員發現施打人數與剩餘劑量不符，才發現44名患者都只打了1／5劑量；事後該院立即通知患者回院再補接種劑量，並成立關懷小組追蹤其健康狀況，迄今都未有民眾出現不適。

事件發生後，台中市衛生局立即對該院處以新冠疫苗接種作業停權處分，並依法裁罰該院10萬元罰鍰。

據悉，衛生局實際到院了解作業流程，發現此次失誤主要是，未由專門負責接種疫苗的護理人員為患者接種，且未落實三讀五對，經要求該院對相關人員重新進行教育訓練，並修正流程後，近日也恢復其新冠疫苗接種業務，已於13期開放民眾可至該院預約接種。