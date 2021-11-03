國際金融協會（IIF）2日晚間發布全球資金流向報告顯示，10月，流入新興市場國家的投資總額為249億美元。其中，流入中國市場的資金較此前明顯反彈。當月，中國股市淨流入73億美元，中國債市淨流入63億美元，二者合計流入金額占據新興市場國家當月流入資金總額的54.6％。

10月新興市場國家股票和債券市場均迎來資金流入，分別為48億美元和201億美元。

中國證券網報導，IIF經濟學家Jonathan Fortun在報告中表示，利率上調和通膨壓力打壓了10月新興市場股市的資金流入。但隨著新興市場殖利率上升，新興市場債市受到資金青睞。這其中，中國市場尤為突出。

值得注意的是，10月29日，國際三大債券指數供應機構之一的富時羅素正式將中國國債納入其旗艦債券指數產品——富時世界國債指數（WGBI）。此前在2020年2月和2019年4月，摩根大通全球新興市場政府債券指數、彭博巴克萊全球綜合債券指數相繼對中國債券敞開懷抱。

中國人民銀行（大陸央行）上海總部公布的資料顯示，截至2021年9月末，境外機構持有的銀行間市場債券達3兆8449億元，是2017年9月末資料的3.6倍。從2017年9月突破1兆元，到2019年9月超過2兆元，再到2020年11月超過3兆元，國際投資者持債規模每增加1兆元所用時間越來越短。其中，僅2020年，境外機構淨增持規模就超過1兆元。專家預計，按此節奏，國際投資者持債規模很快將邁入4兆時代。

類似的場景也在A股市場上演。國際主要指數編制公司明晟（MSCI）、富時羅素、標普道瓊已分別於2018年、2019年6月、2019年9月將A股納入其旗下指數產品，且前兩者逐步提高納入因數比重。外資保持穩步流入A股市場的總體態勢。截至9月末，外資持有A股流通市值約3.5兆元，占流通市值比重約4.8％。

數兆元境外資金持續加碼人民幣資產，反映了全球投資者看好中國經濟前景、做多中國資本市場的態度。