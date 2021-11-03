《魷魚遊戲》在全世界掀起熱潮，劇中「紅衣槍手」也成為今年萬聖節最潮裝扮與派對主題，然而在巴拿馬卻演變成真槍對射的幫派火拚，造成8死7傷。

巴拿馬媒體「TN NEWS」的報導，事件發生在上周五（10 月 29 日）早上，巴拿馬城鎮聖安娜（Santa Ana）一座保齡球場舉辦一場魷魚遊戲主題化裝舞會，但是每個紅衣槍手拿的武器都是真傢伙，而且不同幫派的成員在同一場活動中出現，仇人相見份外眼紅，有人一時忍不住朝對手幫派開槍，立即惡化成幫派火拚，死傷相當慘烈，8 人被槍殺，7 人受傷，其中被打死的3具遺體竟被丟棄在附近的垃圾場。

檢察官拉斐爾·巴洛耶斯 (Rafael Baloyes) 調查報告說，事件始於一名個派對中一個人不分青紅皂白朝著敵對幫派「銀河艦隊」（Los Galacticos）成員開槍，瞬間激起2個幫派間槍戰。

據報導，開第1槍的襲擊者立即遭反擊而當場死亡，另外還有4人遭槍擊後送醫不治，槍戰後數小時，警方在附近一處垃圾場發現3具屍體，因此總死亡人數為8人。

事後有兩人被捕，其中1人的手足兄弟死在這場火拚事件，他表示必須為兄弟復仇。

巴拿馬警察局長約翰·多恩海姆 (John Dornheim) 指出，巴拿馬這些幫派勢力龐大，經常相互傾軋，為了毒品與走私的利益而混戰不休。而且即使警方大力追捕，他們報復的兇案就更多。