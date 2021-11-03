麗明營造盼經該合作案推動，強化營建業對實施能源效率的重視與要求，以麗明營造為參考標竿，促使各相關廠商及早投入減碳、品質及技術能力的提升。（盧金足攝）

「台灣廠辦大王」麗明營造董事長吳春山，愛護環境、熱心公益。（盧金足攝）

麗明營造董事長吳春山強調，營建業在全球減碳及2050年淨零排放的趨勢下，更應該發揮企業社會責任。（盧金足攝）

減碳愛護地球是世界環保趨勢，建造世界第九大新地標台中國家歌劇院、故宮南院等重大建設的麗明營造，為友善環境在業界又跨出一大步，3日與財團法人台灣營建研究院簽署合作計畫，啟動建置建築節能減碳大數據庫，麗明善盡社會責任樂意分享計畫成果，攜手設計與施工同業共創綠色營造。

麗明營造董事長吳春山有鑑於建築產業使用大量的能源與資源，對環境造成相當大的衝擊，研究指出建材生產和建築興建過程碳排放量占全球碳排11％，建築使用階段達28％，建築生命周期中碳排放量有相當大改善空間。

為能導入減碳策略，達到零碳營建目標，麗明營造董事長吳春山與財團法人台灣營建研究院院長呂良正代表雙方簽署合作計畫，啟動建置建築節能減碳大數據庫，希望在雙方協力合作下，將麗明營造建築工程全生命周期碳排放資訊數據化及公開透明化。

「營建業在全球減碳及2050年淨零排放的趨勢下，更應該發揮企業社會責任」，吳春山表示，訂定永續發展目標，將傳統營造轉型為綠色營造，致力提升節能低碳設計及工法。

為此首先應該推動建築物生命周期碳排放量計算及構思減碳策略，並應用於營建全過程，特別是提供業主於建築規畫設計階段參考。

台灣營建研究院過去於建材的研發與認證，累積多年經驗與成果，近年更致力於推動建材與建案的循環經濟認證，並積極投入減碳技術研發。

麗明營造在台北士林紙廠旅店、竹北慧榮大樓、台中惠國郵局、台中四季藝術仁美校四個專案開工，該合作案將透過減碳大數據的經驗，協助麗明營造以這四個專案為對象。

值得一提的是，分別建置專案碳排係數與碳排量計算分析、並對四個專案進行比對、和後續減碳方案建議、案例全生命周期碳排計算、乃至最終規畫建築碳排管理平台，以第三方公正單位計算不同建案碳排放量，打造麗明營造專屬之建築節能減碳大數據庫，為後續推動低碳建築打下堅定基礎。

麗明營造盼經該合作案推動，強化營建業對實施能源效率的重視與要求，以麗明營造為參考標竿，凝聚市場的認同與誘因，促使各相關廠商及早投入減碳、品質及技術能力的提升，愛護美麗環境，明天才會更好。