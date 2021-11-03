中視《飢餓遊戲》開播5周年，主持群 孫協志、王仁甫、許孟哲、「豆花妹」蔡黃汝、峮峮，日前挑戰超狂企劃從台北八里到高雄西子灣的「八西鐵馬三日行」，3日舉辦宣傳記者會，除了重現五人騎腳踏車的橋段，節目還即將要幫5人出1首單曲，孫協志開玩笑說：「我們現在等於是5個人的偶像團體，現在台灣哪有像這樣3男2女的偶像團體。」此外，孫協志還透露這次鐵馬行，騎到台南時還差一點發生連環車禍。

孫協志表示某個晚上要前往台南，因為自行車道是單向，大夥只能縱騎，騎在最前頭的峮峮腳踏車上的碼表掉下來，孫協志在她後頭想說瞄了一下是什麼東西，便放慢腳踏車的步伐，「因為後面的腳踏車都跟很近，所以差一點連環撞到，而孟哲是整個緊急停下來，後車輪已經整個立起來了，整個人是往上抬。」

許孟哲接著說以為差點要撞到騎在前面的豆花妹，當時心想「我要撞到她了，然後我就趕快把重心往後，把車子壓回來，還好沒有撞上去。」大夥回憶起這驚險的一瞬間，都紛紛表示「還好沒事」。雖然五人挑戰鐵馬很累，但覺得都是美好回憶，許孟哲說：「這是很難忘的3天，因為平常不可能輕易約到好朋友去做這件事，還有人全程幫忙紀錄。」

節目即將邁向五周年，主持群都十分開心，孫協志感性表示因為從小就是獨生子，所以一直期待能有兄弟姊妹，「5566對我來說就是很重要的兄弟，而峮峮和花花加入後，又吃了很多苦，我認真感覺又多了2個妹妹。」王仁甫則認為節目5周年有一種撐過來的感覺，尤其豆花妹跟峮峮加入後，大家根本都在拚體力，不過都是很棒的回憶。

峮峮表示雖然出發前曾揚言要退出，但回來之後的成就感是無法言語的，她笑說：「我們期待未來主謀會給我們什麼樣的任務。」馬上被許孟哲提醒：「他(主謀)下次就給你穿健康拖鞋騎腳踏車。」

對於，《全明星運動會3》日前公布成員名單，孫協志稱因為節目類型不同，並不會有威脅感，如同過去常把5566跟五月天做比較一樣，兩團就是不一樣。豆花妹泰然說道：「我們沒有什麼壓力，因為我們也是全明星在運動，很累！是『超明星運動會』。」峮峮馬上深有同感：「而且還是沒東西吃的運動會。」

而許孟哲被網友敲碗如果兩節目沒有對打，很希望看到許孟哲上《全明星》，對此許孟哲坦言：「有機會挑戰自己也不錯，但如果有冰球項目，我會更開心。」「八西鐵馬三日行」精彩內容將於7日、14日、21日連3周在中視晚8點播出。