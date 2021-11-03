經濟部長王美花表示，中油邊蓋三接，邊維護環境。（賴佑維攝）

經濟部長王美花3日晚間到桃園市龜山區為公投「四個不同意 台灣更有力」演講，王美花說，中油邊蓋邊維護環境，中油不只會加油，還清潔海岸，現在藻礁岸邊生態非常好。

王美花表示，這次公投對台灣經濟、用電非常重要，讓台灣可以走出去，和其他國家合作簽署自由協定。若是沒過，政策、發電都會倒退嚕，為什麼要拜託大家出來投。如果沒有出來投不同意，就要照1／4少數人的意見走，要拜託大家雖然不是選人，但是要出來支持我們的政策。

王美花說，現在經濟發展很了不起，今年GDP成長超過6％，是11年來不曾有的事情。因為美中貿易、科技戰，還有自由民主對抗，所以台商要回來台灣投資，我們推出投資方案後，現在投資已經超過1兆3000億，這些有將近3000億在桃園投資，是台灣投資最多的縣市。

王說，以前只會到大陸投資，現在高階製造都會到台灣投資，更重要是台灣科技業、半導體，讓台灣經濟有非常大的突破，讓全世界發現，台灣這麼小，有全世界最先進的半導體製造業，不只一家台積電公司而已，而是讓台灣變成半導體供應鍊，半導體會讓台灣經濟不斷被世界看到，這就是台灣厲害的地方，讓世界看到這麼小的地方，科技這麼厲害，也帶動所有各行各業，接到很多訂單，而且非常重要，防疫做很好，製造業從來沒停過，所以外銷訂單，19個月都是大幅成長。

王美花反問，製造業成長，要不要電？她提到，用電大幅成長，大家24小時趕工，要把全世界貨物做出來，造成我們發電不斷增加。我們過去電力，平均成長1.3％，我們現在電力成長高達2.5％，那就是很多廠商回來投資，增加用電。讓我們電力增加很多，所以今年台灣十大用電負載都發生在今年。這就是為什要三接。因為大潭有台電電廠，因為天然氣免燒煤，比較沒有汙染，這樣的接收站，已經蓋1／3。

王美花說，現在說要保護藻礁，說不要蓋三接。但其實三接在國民黨時代，就已經要蓋，當時有232公頃，而且大部分在岸邊，後來發現有藻礁生態系，蔡總統上任後，接收站大幅縮小，剩下23公頃。這個地方只放兩個儲槽，船要進來的接收往外推，就是為了讓岸邊藻礁生態非常好。

王美花強調，中油邊蓋邊維護環境，中油不只會加油，還清潔海岸，現在岸邊生態非常好，今天說叫我們不要蓋，三接蓋不起來非常嚴重，一年少137億度，等於台北市85％用電量，對於北部用電有非常嚴重影響。不讓我們三接趕快蓋起來，就有供電壓力，台灣投資環境這麼惡劣，我們怎麼投資，不能讓三接蓋不起來。

提到核四，王美花說，核四是先天不良的電廠，蓋了15年被封存到現在，核四有什麼問題嗎？核一核二核三，都是國際大廠統包，核電廠多麼複雜，安全要求很高，但是有爭議，大廠不敢包。台電自己整合，結果還沒設計完就施工，發了835個小包，封存時一號機還沒完成，二號機1777個零件拆給1號機。更重要的是核廢料，大家都不想要。核二一號機今年底才到期，可是今年燃料棒，侯市長不給我們拿出來，所以提前除役，所以蓋下去，十年不知道蓋不蓋得完。

王美花也說，含有萊劑豬肉，原本是要讓美國豬肉合乎標準就進來，美國對台灣外交、軍事，被中國打壓時，第一時間就出來挺台灣。更重要是我們要加入CPTPP，裡面每個國家都容許國際標準豬肉可以進口，那台灣要走出去很困難。王強調，這就是為什麼，這個公投，讓台灣供電、國際發展有很大關係，要拜託一定投下不同意票，台灣才可以發展更好。