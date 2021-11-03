遠端成為生活日常，以「提供客戶好眼力的眼睛」自居的欣普羅（6560）今年獲利大躍進，今年上半年即賺進半個股本的欣普羅今年有望朝「賺進一個股本」的新里程碑邁進，在AI相機、車用ADAS、億萬像素攝影機等新品布局相繼到位下，欣普羅董事長陳義文樂看明年仍有相當的成長空間。

疫情帶來遠端新商機，也為欣普羅帶來史無前例的成長力道，今年上半年EPS即達到5.16元，不僅較去年的EPS 0.8元呈跳躍成長，還直逼去年全年EPS 6.22元。

展望第四季，陳義文指出，第三季一般都是全年最旺的一季，不過，嚴格來說，各季的差異度並不大，目前看來第四季營收應會比第三季差一點點，但單月營收仍可望維持在一億元以上，「去年法說會上提及的今年全年營收成長五成以上的支票，都會兌現」。

法人對於欣普羅下半年的表現也深具信心，以今年上半年每股樂賺5.16元推估今年前三季每股盈餘應有望上看7.5元，全年以增資後股本2.07億元換算，亦有挑戰一個股本的機會。