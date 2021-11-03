民進黨正國會中常委陳茂松不滿今中執會通的2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例，痛批民進黨祕書長林錫耀「沒收黨內初選」；林錫耀表示，剛剛中執會結束，「黨主席蔡英文也特別要我轉達她個人對陳茂松堅持理念的敬佩之意」。

民進黨中執會今天通過2022年直轄市長暨縣市長、直轄市議員提名特別條例草案。林錫耀今會後受訪指出，中執會已順利通過2022年直轄市縣市長特別條例，將送到11月14日全代會，全代會通過後，就會成為民進黨處理明年直轄市縣市長提名的辦法依據。

他強調，民進黨從來沒什麼一言堂，向來一步步依循黨內民主機制，訂定特別條例。

他說，陳茂松是黨內前輩，一向獲得黨內敬重，陳茂松這一、二個月來一再主張，黨內明年處理縣市長通通要辦初選，不希望有所謂徵召，也許陳茂松認為唯有這樣，才能體現民進黨追求民主的精神；不過，民進黨每個步驟都是依據民主原則。

他指出，民進黨創黨35年來，處裡黨內提名都是經黨內民主程序，大家研商提名辦法。民進黨剛創黨時，是採取黨員投票，再過一、兩年演進為黨員投票加上幹部投票，之後又把民調加進來，甚至三種都有各自權種計分，之後大家認為，全民調最能反映民意。

他指出，不過這十幾年，民進黨深刻體認到，不是一種提名方法就能夠取得最好的結果，民進黨把各種可能方法都試驗過了，甚至後來國民黨也亦步亦趨跟上，可以說民進黨在每次選舉，都有因應當時的時空背景、與時俱進的辦法，每次都會訂定「特別條例」，處理每次的選舉。

林錫耀表示，既然是循黨內程序，也取得中執會多數人認同，這就是民進黨所要的提名的機制，也希望未來在全代會通過後，就成為明年縣市長提名的依據。