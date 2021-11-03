專輯發行當天，東海（左）和銀赫出席線上記者會。（愛貝克思提供）

韓流帝王「SUPER JUNIOR」超人氣小分隊「D＆E」2011年12月16日發行數位單曲〈哥哥 上場了 ! (Oppa Oppa)〉出道，今年迎來10週年，為了紀念這特別的日子，銀赫從今年初就預告將會發行首張正規專輯，等了大半年終於有了確定的消息，且光是專輯公開前的宣傳影片就多到數不清，不僅如此，兩人還在專輯公開前再推出各自的個人單曲並進行打歌活動，令粉絲十分驚喜。專輯發行後攻佔22國iTunes專輯排行榜，展現了全球的高人氣。

專輯發行當天2人身著深色西裝帥氣地舉行了線上記者會，對於出道10週年，銀赫表示「D＆E並非正式企劃而誕生的，是兩人為了演唱會而準備的限定組合，沒想到能以小分隊迎接十週年，感觸很深」；東海則說「其實我都不知道，是在準備專輯與公司和銀赫聊天時才知道的」。這次意義非凡的正規專輯以《COUNTDOWN》為名，賦予數字重要意義，以過去10年的時間為基礎，倒數結束也意味著他們將重新開始的意思；而宣告新開始的新專輯主打歌曲〈ZERO〉，一如以往由東海參與創作，是首充滿活力的電子嘻哈風格歌曲，歌詞透過「ZERO」一詞來表現「沒有你我什麼都不是」的信息。

被問到正規專輯與迷你專輯的差別，東海直白地說「投入了很多的製作費」；銀赫在旁補充「今天看到代表理事到場，就知道花了很多錢」機智的發言為現場帶來了笑聲；但2人也隨即正經地表示「投入的經費與花費的心思是成正比的，這次在歌曲上更想多賦予些意義，專輯名稱也是如此，每收錄一首歌曲，就會思考在演唱會上如何展現，因此也有了演唱會的計畫」。而籌備專輯時的困難點，銀赫表示「因為準備了許多的影片內容，東海的膝蓋變得不好，我自己也有頸椎間盤突出，對身體來說有點勉強了」；東海則說「因此更在意健康管理，三餐都按時吃、多運動流汗」，坦承沒想過膝蓋會變差，為了銀赫與成員，會更加徹底地進行管理。

寵粉的2人為了台灣粉絲特地錄製Q＆A影片，大談與E.L.F.們最幸福的瞬間、最難忘的回憶，表示在疫情之下，與粉絲相見的每個瞬間都十分懷念，向粉絲告白思念之情；兩人還分別制定與E.L.F.們的一日旅遊計畫，過程中有E.L.F.最熟悉的東海銀赫吵嘴日常，最後召喚6年前台灣演唱會中逮到觀眾離席上廁所的回憶，只為喊話粉絲不要離開他們。SUPER JUNIOR-D＆E出道10週年紀念的首張正規專輯《COUNTDOWN》已在台與韓國同步數位發行。