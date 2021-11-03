台中市議員邱素貞、謝明源、陳淑華、蕭隆澤3日質疑市府推動太陽光電進度「龜速」，要求將未設置屋頂光電的工廠列輔導重點，納入太陽光電補助對象，對此，市府表示，鼓勵工廠業者加入綠能行列，台中市工廠已設置太陽光電共615家，總裝置容量達13萬6000瓩，市府今年更將工廠建置屋頂型太陽光電納入補助。

邱素貞表示，綠色和平今年7月1日發布「2021都市自己綠—六都氣候行動盤點」，2020年六都用電量排名，台中是近五年用電量成長最大的都市，年平均用電成長率4.21％，遠高於全台平均1.23％。

依「台中市發展低碳城市自治條例」規定，已分期公告用電量月平均800瓩以上大戶，要求自公告日起3年內，裝置完成契約容量10％以上的再生能源發電系統，邱素貞要求市府具體推動節能減碳政策。

邱素貞指出，台中市設置太陽光電發電系統地點，包括公有廳舍累計有360幾件，希望盤點閒置空間，加速建置再生能源發電系統腳步，並鼓勵市民於合法私有建築物屋頂建置太陽能板，以太陽能發電，創造政府、民眾與能源多贏局面。

謝明源、蕭隆澤批評台中市推動太陽能光電進度太慢了，台中市目前有19000家合法工廠，其屋頂均很平坦，可鋪設太陽能板，但至今只作42家工廠屋頂，謝明源、蕭隆澤強烈要求市府要加強輔導合法工廠屋頂作太陽能板鋪設。

陳淑華說，經發局表示一年補助太陽能光電設置1900萬，對照市府隨便一個煙火式的活動預算都高達3、5千萬，台中購物節甚至高達3億多，根本不成比例，顯示市府根本不重視綠能、太陽能的發展；應該提供更容易申請的程序，讓民眾更容易申請。

對此，經發局指出，去年修正「台中市市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點」，將太陽光電設置地點從公有廳舍屋頂，擴大到公有建物及屋頂、公有土地、學校或公園球場、停車場，截至今年10月底，台中市共建置完成368處，總裝置容量超過6萬7000瓩，預估每年發電量可達8716萬度，相當可供給逾2萬戶一般家庭一年用電量。

市府也鼓勵工廠業者加入綠能行列，台中市工廠已設置太陽光電共615家，總裝置容量達13萬6000瓩，市府今年更將工廠建置屋頂型太陽光電納入補助，每案依裝置容量最高補助50萬元，截至10月共補助約28案、補助金額達980萬元、裝置容量達4400瓩，未來將持續針對特定工廠輔導用地合法變更時，要求其屋頂投影面積一半以上須設置太陽能設施。

市府率先實施用電大戶政策，要求契約容量800瓩以上的企業用電大戶，應設置一定比例再生能源，截至10月，用電大戶公告列管800瓩以上者共548家，其中165家已完成再生能源設備設置、裝置容量已累積逾9萬瓩、87家已完成節能替代方案，節電量逾1億度。

為提供有意設置太陽光電的民眾及機關獲得更佳諮詢管道，市府推動「綠能屋頂全民參與」計畫遴選營運商，鼓勵業者設置太陽光電，計畫截至今年9月底，計有108案簽約，裝置容量逾1萬4280瓩，並規劃於明年擴大綠能屋頂適用範圍，區域將涵蓋全市行政區，並納入經濟部工業局所轄工業區、經濟部加工出口區管理處所轄科技產業園區及科技部所轄科學園區，藉此提升台中太陽光電建置量。