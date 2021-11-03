紐西蘭第三季失業率降至歷史新低 20:282021/11/03 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐西蘭統計局3日公布，第三季失業率降至3.4％，與2007年創下的歷史低點一致，亦大幅低於第二季的4％。紐國失業率降至歷史新低，可能加重通膨壓力和強化升息預期。紐國央行10月將基準利率調升1碼至0.5％，並暗示將繼續升息。 商辦大案入帳 華固第三季獲利爆發 生技新藥條例草案4大重點 經濟部盼展延10年 #失業率降 #紐西蘭 #歷史新低 #升息 #統計局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 操盤心法－強勢股漲多震盪 短期低接不追高 04:102021/11/03 證券．權證 全球首創 遠東新鋼廠廢氣變新衣 04:102021/11/03 產業．科技 工商社論》打造疫後生活的新經濟秩序 04:102021/11/03 財經要聞 群電第三季獲利8.2億元 創高 18:402021/11/03 財經 疫情攪局成變數 財新中國10月服務業PMI微升至53.8 10:472021/11/03 財經 定期定額 股六債四威利大 04:102021/11/03 投資理財 《電子零件》南電10月營收攀峰 前10月就破年度新高 15:402021/11/03 財經 爛頭寸過多 國銀存放比探新低 04:102021/11/03 財經要聞 《汽車股》裕日車推新款搶市 車價未漲、靜觀其變 16:142021/11/03 財經 生技新藥條例草案 財政部：調降研發投資抵減率 10:302021/11/03 財經 《電子零件》群電Q4拚淡季不淡 H2獲利看升 14:322021/11/03 財經 財經熱門新聞 AMD暴力成長觸頂？晶片過剩噩夢難逃 台積電5奈米也難救 - 財經 美工程師抱怨「怎麼贏得了Intel」 直接印證張忠謀這預言 - 財經 英特爾怎麼贏？新半導體王者出爐 市值漲近1個台積電 - 財經 全天營運又罰錢 拜登狂打塞港都沒用？他曝：這絕招打中了 - 財經 馬斯克「七步詩」全球炸了 專家戳破動機：對台股投下震撼彈 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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