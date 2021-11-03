紐西蘭統計局3日公布，第三季失業率降至3.4％，與2007年創下的歷史低點一致，亦大幅低於第二季的4％。紐國失業率降至歷史新低，可能加重通膨壓力和強化升息預期。紐國央行10月將基準利率調升1碼至0.5％，並暗示將繼續升息。