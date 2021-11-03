合勤控 宣布第十一次買回庫藏股 20:202021/11/03 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 合勤控（3704）3日召開董事會決議第11次買回庫藏股，用以維護公司信用及股東權益，預定買回期間為今年11月4日至明年元月3日，預訂買回張數為2萬張，占股本的4.46％，買回區間價格為25～32元，合勤控表示，期間若公司股價低於區間價格下限，仍將繼續買回。 惟合勤控3日收盤價為34元，已超出買回區間價格。 作夢行情熄火 櫃買爆次高量收黑 元富陳俊宏 角逐券商公會龍頭 #合勤控 #買回庫藏股 #買回 #買回區間價格 #日召開董事會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 櫻花 全年獲利戰新高 04:102021/11/03 證券．權證 IPO升溫 全年募資上看3百億 04:102021/11/03 證券．權證 《電機股》和勤10月營收同期高 Q4拚全年最旺 15:062021/11/03 財經 電子休兵航運接棒 成交占比衝高逾3成 11:152021/11/03 財經 19檔權值股 外資狂敲 04:102021/11/03 證券．權證 風向丕變航海王再起 台股躊躇半年線前 11:302021/11/03 財經 漢神巨蛋周年慶接近尾聲 「甘味X激辛」日本物產展登場 17:502021/11/03 生活 《櫃買市場》聯光通4日起恢復為普通交割 08:012021/11/03 財經 台灣權王－旺季到 長榮航、台驊投控起飛 04:102021/11/03 證券．權證 復華：台中小型股基金 握輪動契機 04:102021/11/03 投資理財 瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店ITF旅展住宿優惠35折起 湯屋券買5送1 12:362021/11/03 生活 財經熱門新聞 AMD暴力成長觸頂？晶片過剩噩夢難逃 台積電5奈米也難救 - 財經 美工程師抱怨「怎麼贏得了Intel」 直接印證張忠謀這預言 - 財經 英特爾怎麼贏？新半導體王者出爐 市值漲近1個台積電 - 財經 全天營運又罰錢 拜登狂打塞港都沒用？他曝：這絕招打中了 - 財經 馬斯克「七步詩」全球炸了 專家戳破動機：對台股投下震撼彈 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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