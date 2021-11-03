合勤控（3704）3日召開董事會決議第11次買回庫藏股，用以維護公司信用及股東權益，預定買回期間為今年11月4日至明年元月3日，預訂買回張數為2萬張，占股本的4.46％，買回區間價格為25～32元，合勤控表示，期間若公司股價低於區間價格下限，仍將繼續買回。

惟合勤控3日收盤價為34元，已超出買回區間價格。