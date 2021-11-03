威京總部集團於3日舉辦全新CIS（企業識別系統）與ESG理念發表會，集團主席沈慶京表示，全球暖化猶如重力加速度般不斷加速，吸碳抗暖帶動全球種樹勢在必行！

沈慶京認為，集團已積極朝向ESG目標，中華工程目前在建中總樓地板面積10.7萬坪（約35萬平方米）的土城AI智慧園區，將有高達78.5％，8400坪（約27700平方米）的綠覆地面積，預估固碳量7500噸，並規劃2萬噸以上的雨水與中水回收量（遠超過原審查核准計畫量1萬噸），太陽能年發電量284500度電，更向市民開放公園、空中跑道與275坪（約900平方米）的公立托育中心。

中石化則設定年減排2％的目標，過去10年來已投入超過數十億元改善設備，年碳排量由250萬噸減至191萬噸，相當於1504座大安森林公園的吸碳量，並在今年獲得TCSA台灣企業永續獎頒發環境面三獎項殊榮（氣候領袖獎、水資源領袖獎、循環經濟領袖獎），期望在2050年前達到淨零排碳的目標。

另外，房地產開發中，京華廣場以韌性城市為出發點，設計雙排樹人行步道、友善自行車道，推動休閒化辦公與疫情共存，提供同仁美好工作環境，打造創新商辦地標，創造近萬個就業機會，為企業的社會責任做出具體貢獻。

而被視為國際尖端藝術建築指標的陶朱隱園，以二千五百年地震回歸周期規劃的隔震系統，千年的結構壽命可大量減少未來頻繁拆建所產生的10倍以上碳足跡。每一層空中花園均種植7棵喬木，全棟共種植23000棵喬灌木，創造出每年130噸的吸碳量。加上高樓住宅唯一擁有6台風力及太陽能年發電量37000度電。原設計雨水回收216噸，增加至500噸，為原來綠建築核准量的2.3倍。

陶朱隱園已榮獲CNN評選的世界九大城市新地標中唯一頂尖住宅地標。

沈慶京表示，要吸碳抗暖最務實可行的做法，便是將具有吸碳能力的喬木種植在商業、住宅的各樓層及公共建築、高速公路、鐵路兩側沿線，呼籲全世界政府與民間機構共同響應，給後代子孫創造美好生活與經濟的環境。