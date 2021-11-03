隨著疫情穩定，政府陸續鬆綁許多限制並發放五倍券、國旅券等，帶起日漸火熱的旅遊潮，遠離塵囂又有新鮮空氣與美景的台東更是人氣目的地，位於台東池上、榮獲全台最美5星飯店的「日暉國際渡假村」，將於11月5日至11月8日限時4天，在官網開跑年度唯一一檔線上旅展，Villa更殺到3.4折，民眾不用到現場搶破頭排隊，在家上網就能買到超值商品，即買即用即出發，划算地展開熱門旅遊地的台東假期。

日暉國際渡假村詢問度最高的Villa，讓旅人彷彿飛到了峇里島度假。（日暉國際渡假村提供）

「日暉國際渡假村」座落在花東縱谷中心點，近5公頃的園區內，5大主題海灣泳池、大片綠地、椰子樹林等，還擁有亞太區最大Villa群，讓旅人就像來到峇里島度假。詢問度最高的Villa有3種不同風格的房型，每棟皆有私人泳池、溫泉湯池、景觀庭院及簡易廚房。「侯爵」Villa為上下樓層獨立空間，適合二個家庭出遊；「公爵」Villa為挑高樓中樓設計，適合家族旅行帶長輩出遊或是多人好友包棟；而浪漫維多利亞風的「伯爵」Villa，更是巨星男神金城武拍攝廣告期間入住的同款房型。

伯爵Villa在夜幕低垂後，也相當浪漫。（日暉國際渡假村提供）

「伯爵」Villa在日暉線上旅展下殺3.4折，1泊2食雙人伯爵住宿券每張9000元；80坪南洋風的「侯爵」4人Villa，1泊2食旅展優惠價1萬3500元，最多可再加2人同住，加人加價每位2000元，6人包棟最划算，平均每人只要2916元。此外，購買侯爵住宿券還享優惠加價6000元，便可升等至135坪的地中海風「公爵Villa」，享受超大泳池，而包棟最多可住8人。

日暉國際渡假村的Hotel家庭房。（日暉國際渡假村提供）

主打窗外即覽縱谷美景的Hotel區雙人住宿券下殺4.3折，原價1萬4080元，線上旅展1泊2食僅6000元，加人也有每人含早餐的1500元優惠加購價，每券至多可加2人入住、升等為Hotel家庭房，換算下來一家四口出遊，平均每人只要2250元，且在客房內就能享受池上境內唯一溫泉美湯。對於入住的房客，日暉也提供池上火車站免費接駁服務。

樂樂日暉溫泉酒店的雙人房。（日暉國際渡假村提供）

小資族還有其他高CP質的商品可選購，精品度假風的「樂樂日暉溫泉酒店」同樣鄰近伯朗大道，客房嚴選5星級飯店專用的英國斯林百蘭名床、有溫泉湯池、獨立景觀陽台，還可免費單車租借及池上火車站免費接駁；「樂樂日暉溫泉酒店」原價平日雙人房2500元，旅展優惠價雙人住宿券2000元，住宿券也能加人使用，優惠價每人1000元，至多加2人升等家庭房。

另外，數位五倍券在網路上引發熱烈討論超難用的爭議，日暉也為已將五倍券綁定行動支付的民眾，推出更方便又賺回饋的方案，鮮少飯店住宿消費可用的Line pay、Taiwan pay、街口支付，傳刷購買日暉線上旅展的商品通通皆可使用。

在適合慢活旅遊的池上，除了暢遊伯朗大道沉浸在無垠的金色阡陌，延著池上境內最美公路197縣道，可以走訪以農村自然景觀為舞台的「縱谷大地藝術季」，今年還新增了包括粉紅河馬、雲朵製造所、穹頂上有花等6大壯美地景藝術，等著民眾來拍照打卡。