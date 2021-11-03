4大公投案將在12月18日投票，行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦等人3日晚間出席位於桃園龜山區舉辦的「四個不同意 台灣更有力」公投說明會。鄭文燦談及珍愛藻礁公投，直呼「這不是愛台灣而是害台灣！」。

鄭文燦一開場就詢問現場民眾，「4個公投是想讓台灣進步還是退步？國民黨是想亂台灣還是幫助台灣？」。他說，上次公投綁大選造成大塞車，投票直到10點多，開票到1、2點，這是讓選舉更扭曲，呼籲民眾投下不同意。

鄭文燦說，核四在馬英九時期停建，朱立倫擔任新北縣縣長時也曾說核廢料無法處理，連現任新北市長侯友宜也說反對，重啟核四不僅是對不起新北市民，更是對不起全台灣人，現在無法找到供應商，經費更是天文數字，用的還是30年前的設計，這一定要投下反對票。

鄭文燦表示，他任市長這9年來查了很多美國牛肉都在安全標準裡面，美國牛肉進口的比例超過美國豬肉，美國人一定會想說「美國人、日本人、澳洲人都吃美豬，為什麼台灣人不吃？」，美國人一定會想不透，不要低估美國人的智慧，美國人會不知道國民黨在想什麼嗎？

鄭文燦也承諾，食安會把關得好，該檢驗的都會檢驗好，如果沒辦法做好食安，就沒辦法跟國際接軌。

藻礁議題，鄭文燦表示，桃園是台灣成長最快的城市，7年來人口增加約22萬人，生育更是第1名，台商回流投資都選桃園，有21％落腳桃園，桃園有80萬的家庭、眾多工業區，300多所學校，桃園要用掉全台13％的電，大潭電廠能夠增加6.3％，若沒有這6.3％這缺口無法彌補。

鄭文燦直呼「要用電、不要電廠有可能嗎？」，燃煤燃油空汙很嚴重，所以選擇天然氣發電廠，若連這個都不要，台灣真的有可能缺電，總統蔡英文已經將232公頃縮減到23公頃，環評也通過，能源要轉型一定要踏出這一步，台灣不能被綁架空轉，投下不同意票，「這個公投不是愛台灣而是害台灣」。