行政院長蘇貞昌一再強調反萊豬就沒辦法進入CPTPP，外交部次長俞大㵢今天在立法院備詢表示，美國不是CPTPP的會員國；萊豬不是台美之間唯一的議題，不影響台美多元發展。針對外界延伸「反萊豬不影響台美關係及我國加入CPTPP」，外交部特地澄清聲明：美豬進口是台美之間的重要議題，反萊豬公投如果通過，將嚴重衝擊台美經貿關係。

外交部次長俞大㵢今天在立法院備詢，國民黨立委楊瓊瓔質詢指出，CPTPP根本就沒有美國，但是蘇院長一直說反萊豬就沒辦法進入CPTPP，用這樣的扭曲說法告訴民眾，「美國會去管這11個國家嗎？」

俞大㵢回應，CPTPP有11個國家，這些國家跟美國的夥伴關係很強，都是理念相同國家，雖然美國不是成員，但對我們的幫助是有的。他強調，萊豬是台美之間的議題，但不是唯一的議題。

對於俞大㵢發言，有媒體報導成「反萊豬不影響台美關係及我國加入CPTPP」事，外交部特地澄清如下：

我國政府在確保國人健康安全的前提下，訂定進口豬肉萊克多巴胺最大殘留容許量（MRL），於本（2021）年1月1日開放進口符合萊劑安全標準的美國豬肉，向國際社會展現台灣尊重國際標準、科學證據的態度，以及解決懸宕已久貿易困難的決心。自從我國決定開放符合國際安全標準的美國產豬肉後，已贏得美國政府、國會及產官學各界的公開表示肯定，也符合我國的經濟及總體戰略目標。

我國是否接受國際標準並履行承諾，是進入包括「跨太平洋夥伴全面進步協定」 （CPTPP） 等國際經貿機制及國際組織時，各國觀察台灣的重要指標。全世界100多個國家都接受含微量萊劑、符合安全標準的豬肉，台灣也早於馬政府時代即開放含微量萊劑、符合安全標準的美國牛肉進口，國人食用九年來，事實證明安全無虞。且CPTPP的11個會員國，也都准許進口符合萊劑安全標準的豬肉。

美國目前雖不是CPTPP會員國，但各國都在關注台灣的態度；能否本乎科學證據、接受國際標準、確切履行承諾，這才是一個成熟經濟體及先進民主國家應有的作為。此外，美豬進口也是台美之間的重要議題，政府致力建構更穩定的台美貿易夥伴關係。

禁止符合國際安全標準的美國豬肉進口公投，如果通過，勢必將嚴重衝擊台美經貿關係，遭受質疑台灣是否認真看待自己的承諾，並影響各國對台灣是否接受國際標準的看法，傷害台灣的國家形象及信用至鉅。外交部誠懇呼籲國內各界人士，切勿進行「反國際安全標準的美豬進口」議題的政治操作，將一黨之私置於國家利益之上，傷害台灣國際整體經貿戰略布局。