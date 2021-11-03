日本傑尼斯天團「嵐（ARASHI）」，雖然團體活動去年底休止但人氣不減，演唱會電影《ARASHI Anniversary Tour 5x20 FILM：Record of Memories》適逢團體11月3日出道22周年紀念日，片商特地舉辦豪華首映場，就是要讓台灣歌迷可以跟最心愛的偶像一起度過這值得紀念的一刻。

全台嵐粉也發揮超強實力，北中南首映場票券搶售一空，向來超疼歌迷的嵐，這次配合台灣電影上映，特別派出櫻井翔與台灣粉絲熱情用中文打招呼，其用心深刻讓在場歌迷感動不已。櫻井翔亦透過影片表示，希望總有一天能親身和海外的粉絲們面對面，也非常希望大家可以多多進電影院支持這部十分具有臨場感的演唱會電影。

而今（3日）稍早在日本杜比戲院首映結束之後，櫻井翔、松本潤、二宮和也、相葉雅紀驚喜登台，這是4人在宣布活動休止之後首次公開合體。他們也帶來了唯一未出席的大野智寫給粉絲的信，直喊「這就是大野智style」，櫻井翔也透露曝他們5人在兩周前還有一起喝酒，現場氣氛溫馨。該片5日起於全台12家威秀影城獨家上映。

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