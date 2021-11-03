有環團提出沒有三接仍不會缺電的狀況，經濟部3日回應，今年電力供需報告公開時，三接是為了供應大潭更新的7號機、新增的8、9號機用氣，採取外推將造成接收站上線時間延遲，對供電有短期影響。機組啟用不等於氣源足夠，只是在調度上將優先供氣給裝置容量大的8、9號機使用以減少供電衝擊，相應就會產生大潭其他機組氣源短少問題。

經濟部表示，藻礁盟慣性擷取片面資訊誤導國人。不管是刻意扭曲總統口誤，或是斷章取義環差報告的資訊，甚至是錯引電力供需報告，無視報告中已詳盡呈現三接外推情境對備用容量率的影響，及相應的短期調度措施。

經濟部提出三接外推方案，是在供電影響最小的前提下，做到藻礁保護最大化。此方案預估會讓三接延後2.5年至114年6月營運，面對112、113年大潭電廠天然氣供應不足的問題，經濟部也在供需報告中揭露對於電力系統備用容量率的影響，同時說明經濟部及台電公司將採行各項短期作法，包含優先調度高效率機組增加發電量、增加需量反應措施、強化機組運轉維護、增加天然氣供應調度等，維持系統供電穩定。

經濟部補充，短期應變不能持久，同時也明確說明若出現機組故障，也可能造成備轉容量率出現黃燈的情況，顯示三接仍有必要。另外藻礁盟所說的115、116年備用容量率偏高一事，其實在報告書內容中，已明確點出未來電源開發上線時間變數仍多，此預估數值可能寬估。舉例而言，目前台電公司協和電廠更新燃氣機組計畫尚未完成環評審查、未來台中電廠燃氣新機組也面臨地方政府不同意見，顯見新電源開發可能遭遇到的變數，寬估的作法並非全無道理。