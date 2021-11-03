各大電商終於陸續公布雙11當天的優惠陣容，而蝦皮購物今（3日）就宣布，今年的「11.11最強購物節」當天，不僅精選48大品牌近千萬項商品下殺11元起，還有與海底撈、太和殿、錢都、湊一鍋等六家火鍋名店推出人氣商品5折起暖心優惠，另外更集結站上如蘋果新機、Switch等年度熱賣商品，打造最低下殺1折起的獨家主題年度禮盒，預計今年雙11當天業績能創下較平日成長超過10倍的表現。

蝦皮購物「11.11最強購物節」當天，推出精選48大品牌近千萬項商品下殺11元起，還有6大火鍋名店推出人氣商品5折起、最低下殺1折起的獨家主題年度禮盒等優惠。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物更推出商城史上超殺8折券，即日起開放預先領券，雙11當天凌晨0點到2點期間即可使用，最高現折2000元，像Dyson V11無線吸塵器就配券下手即現省1萬元，另外更隨著英雄聯盟世界賽進入白熱化的決賽階段，蝦皮購物也聯手Logitech G推出《英雄聯盟》Pro系列聯名商品限量開賣，而雙11當天還有品牌整點限時接力殺最低11元，早上9點起就陸續有樂高、石頭掃地機器人等人氣商品限量下殺開賣，消費者記得調好鬧鐘準備搶購。