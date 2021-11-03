經濟發展與合作組織（OECD）2日發布數據稱，資料顯示，中國在今年上半年是全球最大外國直接投資流入國，其流量達到1770億美元，占全球跨國直接投資總額比重達20.34％。

OECD數據顯示，今年上半年全球外國直接投資（FDI）流量反彈至8700億美元，較2020年下半年的規模超出了1倍多，同時比2019年疫情之前的水準高出43％。

此外，今年上半年流入二十國集團（G20）成員當中非經合組織國家的外國直接投資較去年下半年增長12％，流出的外國直接投資也增長了24％。

與此同時，大陸商務部近日正式印發《十四五利用外資發展規劃》，明確「十四五」時期利用外資的發展目標和重點任務，提出系列預期性量化指標，包括累計實際吸收外商直接投資7000億美元、到2025年高技術產業吸收外資占比達30％等。

相關人士指出，《規劃》強調更大力度推動高水準對外開放、更加有效吸引和利用外資，提出壓減外商投資准入負面清單、放寬重點領域准入門檻等舉措。

今年以來，跨國資本投資中國熱情不減。根據大陸商務部此前公佈數據，1-9月，大陸全國實際使用外資規模再創歷史同期新高，達到人民幣8595.1億元，較去年同期增長19.6％；新設或增資合約外資1億美元以上大項目899個，年增長56.6％。

放在全球來看，中國吸收外資金額占全球跨國直接投資總額比重從2015年的6.7％提升至2020年的14.9％，2017年至2020年連續4年保持全球第二大外資流入國地位。