本土天團玖壹壹量身打造專屬實境節目《極島冒險2》本周五將播出第3集，3人在台東鄉間面對開業籌備壓力，各自分工為餐廳設備努力，而成員春風在村子裡步行時，聽到有間房屋傳出美妙歌聲，他忍不住上前互動打招呼，春風婉拒合唱同樂，笑說對方唱得太好聽了，還自嘲：「我們玖壹壹不是走歌聲好聽這一條，我們是走氣氛、氛圍、幽默！」

玖壹壹成員3人趁著空檔，在民宿裡一起玩手遊搏感情，談起各自遊戲角色，春風自爆是「變性」身分，坦言是玩弓箭手並反串成女生，取名為「潔西卡喇叭」；洋蔥則表示自己取名為「巨石強肩」；健志則是「傑斯零股塔」三人對話好逗趣。

玖壹壹也提前在小戴老闆開車帶領下，展開部落經典導覽學習，要為接下來帶團客人做足準備，春風更發想一次收費5000元，除了導覽外、還可以簽名拍照、外加唱歌給旅客聽。3人也特別為這趟冒險之旅打造節目的片尾曲＜嘎勒阿勒＞，希望這首作品能讓更多人透過音樂共同感受台東原鄉的美好。

＜嘎勒阿勒＞歌名是兄弟來吧的意思，羅馬拼音為qali ari，這個村落雖然不大，卻有著最美麗的人事物，一句簡單的族語，周圍的人們就知道你在呼喊，一句「嘎勒阿勒」能夠成為一輩子的朋友與兄弟，儘管這次只有15天14夜的相處，卻讓玖壹壹感受到了部落的溫暖，10月底3人再回到金崙部落拍攝MV、更動員當地近60位村民一同跳舞同樂，用音樂劃下最美好的畫面回憶。該曲將於5日在各大數位音樂平台上架。

《極島冒險2》在衛視中文台播出第2集，25-49女性平均收視0.59，是周五同時段有線電視收視第一，35-49女性瞬間最高收視更來到2.17。本周五將播出第3集，網路平台在遠傳friDay影音中午12點首播，電視版於晚間10點在衛視中文台、晚11點在台視播出。