為了讓弱勢家庭的學童，也能安心的享用營養午餐，台北信義林姓宗親會林銘仁理事長特別邀集社會公益及企業團體，集資30多萬捐助營養午餐費用，並在信義、大安、中正區公所的媒合下，幫助三區10所學校88位的弱勢國小學童。3日下午在台北市大安區公所舉辦110學年度第一學期營養午餐費捐贈儀式，並由區公所回贈感謝狀，表達謝意，現場氣氛熱鬧、溫馨。

台北信義林姓宗親會林銘仁理事長特別邀集社會公益及企業團體，集資30多萬捐助營養午餐費用，並在信義、大安、中正區公所的媒合下，幫助三區10所學校88位的弱勢國小學童。(大安區公所提供)

本次共有台北市信義林姓宗親會、世界林氏宗親總會、中華民國工商建設研究會總會、中華民國工商建設研究會北區聯誼會、中華天使兒童村協會、台灣非洲經貿協會、台北市瑞科扶輪社、日本Transworld貿易株式會社、鈺璽光電科技有限公司，在林銘仁理事長的號召下，出錢、出力來參與這個有意義的活動，而九太科技籃球隊的教練及球員也共同到場見證這溫馨的時刻。

林理事長表示：自民國80年起就一直關心弱勢兒童的生活照顧，特別是營養午餐這一塊，希望小朋友們都有營養午餐可以吃，而捐贈的區域也由原本的花東地區，延伸到宜蘭頭城，前幾年也擴及到了台北，幫助了信義、大安、中正三個區的小朋友，未來也將持續號召企業團體發揮愛心，募集更多資源，能使台北市所有的弱勢學童，受到良好的照顧。

台北信義林姓宗親會林銘仁理事長特別邀集社會公益及企業團體，集資30多萬捐助營養午餐費用，並在信義、大安、中正區公所的媒合下，幫助三區10所學校88位的弱勢國小學童。(大安區公所提供)

大安區公所區長林明寬也特別感謝林銘仁理事長及參與活動的各慈善企業及團體，共同促成這有意義的活動，嘉惠區內的弱勢學童，也減輕家長的負擔，讓小朋友們能安心求學，健康成長。