國防部公布新版的教召規定，教召天數延長至14天，預估將有11萬後備役男受到影響；同時，國防部也開始推行「5+11」軍事訓練制度，役男完成5周入伍訓練後，必須下部隊11周。不過，前民進黨立委郭正亮直言，4個月軍事訓練役的改制，應該也是美國人的要求，但他認為，沒有恢復徵兵制，這些戰力都沒太大的效力。

郭正亮今天(2日)在政論節目《國民大會》中表示，這一波兩岸會開戰的訊息，應該是從美國出來的，不是大陸，尤其最近討論最熱烈的東沙島。很多新聞都是從美國出現的，邱國正說2025年解放軍就具備武統能力，美國有些人則說是2024年，就開始瞎猜，若從邱國正的說法倒推，是不是要超前部署？

郭正亮直言，「我甚至認為，4個月現在要改成5+11，11周下部隊，應該也是美國人的要求」，同時聽聞教召要對後備軍人提出射擊訓練要求。不過，沒有恢復徵兵制，這些戰力都沒用，「4個月的兵，海空軍能戰嗎，稍微像樣的都有徵兵制」。

郭正亮指出，事實上在2016年的時候，就有看到美國特戰隊在谷關訓練國軍游擊作戰的消息，一直以來都有零星的傳聞傳出，而且也會看到一些美國兵搭高鐵。

郭正亮也說，現在有很多新聞都被說成是針對台灣，比如大陸方面從福州運戰車去杭州，但福州離台灣滿遠的，搞不好人家只是在演練運輸，要打台灣無會從福州；至於呼籲民眾準備糧食，但事實上那是針對疫情的，結果就傳成要打仗。