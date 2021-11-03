台中市議員朱暖英3日為店家請命，配合政府防疫政策，實體店家休停業收入衝擊，稅賦攀高，經營備感沉重。地方稅務局表示，截至目前減免房屋稅6196件，稅額2388萬元、娛樂稅則減免3230件，稅額4303萬元，未來持續從寬核實認定。

朱暖英表示，7月份之前，市府減免4500家企業稅賦，總計有1500萬；但是，平均下來一家店，也才減免3000元，市府稅金收得多、減稅才一點點，對店家根本是杯水車薪。

她希望地稅局共體時艱，光去年收進市府的地方稅，已經成長到一個高峰，夠用就好，應該適可而止。幫助店家度過難關，繼續賺錢才有更多的稅源。

朱暖英表示，去年地方稅總收入就創下478億元新高；但2020至2021年因為疫情，店家營業沒有生意可作，也不乏看到路邊店面，待租看板高掛。市府理應給予，營業店家足夠的減稅幫助，寬裕在地經濟能量。如果再加重稅賦，卻錯失地方振興的契機，等於是把母雞殺了，就無法生小雞。

地方稅務局長沈政安指出，自去年疫情爆發以來，地稅局持續聆聽業者心聲，就房屋稅部分，地稅局除主動減免強制停業業者房屋稅外，並拜訪旅館業公會代表，聆聽其心聲，創全國之先按旅館停用面積減免房屋稅。

此外，如業者使用房屋是承租的，也協調房東與業者共同申請減稅，促進雙方研議調降租金，並鼓勵房東降租以減輕業者負擔。

針對娛樂稅部分，除強制停業者直接停徵娛樂稅外，地稅局也主動協助營業規模縮小或營業困難者申請減稅，並全國首創設計停業、歇業、緩繳彙整申請清冊，送請自助選物販賣機業公會通知會員填寫，業者只需簡單勾選填寫，由公會統一遞送地稅局辦理。

沈政安表示，截至目前，地稅局減免房屋稅6196件，稅額2388萬元、娛樂稅則減免3230件，稅額4303萬元，未來將持續從寬核實認定、簡化流程，加速核實辦理減稅事宜，落實市長輕稅簡政的施政理念。