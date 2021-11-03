曾子余爆肥5kg回歸《女力》。（TVBS提供）

曾子余和梁舒涵劇中練瑜伽。（TVBS提供）

梁舒涵日前回歸TVBS《女力報到-愛的故事》，與「老公」曾子余再次團聚，曾子余劇中假扮外送員送餐給梁舒涵獻上驚喜，送上她愛吃的生炒花枝，還以閃瞎眾人的土味情話對她說「如果妳還餓的話，可以吃我」，讓梁舒涵害羞回應「老公，現在是白天」。曾子余坦言回歸第一天開拍時超緊張，很怕台詞說漏或走位站點走錯，看到老婆更是五味雜陳，「因為她狀態維持很好，顯得我好胖」。

曾子余回到女力報到遭眾人虧變得圓潤，他透露胖了約5公斤，因為拍攝外景《食尚玩家》又在居家防疫期間沒有克制，不過最近有在運動游泳，喊話兩個月內瘦回之前的樣子。此次回歸兩人備孕拚孩子發展備受關注，問及平時曾子余私下是否會補身體，他透露除了外景之外，就是媽媽三不五時煮的愛心雞湯。而梁舒涵平時拍戲睡眠較少，自己會吃保健食品外，住家裡的她也感謝有媽媽煮的雞湯。

戲裡梁舒涵與曾子余為備孕兩人一起做瑜珈拉筋增添情趣，柔軟度好的梁舒涵帶著曾子余張開腳劈腿，痛得曾子余哀哀叫。曾子余表示：「這完全真的來，還要拉到快180度，痛到爆炸，而且柔軟度因為年紀越來越硬，拍攝不止一個鏡位，覺得筋要斷了。」近日梁舒涵愛上爬山運動，透露爬山除了感受到自己的身體極限之外，也真實的與大地共存互補，雖然是個怕高的人，總是腿發軟，反而勇敢無懼嘗試，而不是臣服於它，爬完身心靈非常滿足。