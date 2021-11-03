根據台灣民意基金會最新民調顯示，有64%的民眾認為兩岸開戰是杞人憂天。前民進黨立委沈富雄也透露，對台灣非常危險的說法，她女兒認為，「幹嘛？連這個也緊張」，沈富雄也認為，這個沒什麼好緊張的。

沈富雄2日在政論節目《少康戰情室》中表示，澳洲前總理艾伯特說，跟北京開戰是比氣候變遷更可怕，沈富雄對此認為，這事並不會發生。

沈富雄接著表示，他女兒轉來一篇《紐約時報》傅利曼的文章，認為台灣非常危險。他的女兒很聰明，說「幹嘛？連這個也緊張」。台灣的民意調查，認為這個沒什麼好緊張的，跟他的看法完全一致，但是台灣人民的理由，不見得非常有道理，不過這是局中人集體智慧的感覺。

沈富雄指出，美國總統拜登針對很多人在Town Hall Meeting發問，拜登回答︰「We would come to Taiwan's defense」，他一講了以後，馬上有人修正，因為是否保衛台灣不是白紙黑字，是不能明白宣示的。沈富雄認為，這件事問拜登沒有用，問美國國務院也沒有用，在台灣做民意調查更沒有用，因為台灣人民的一廂情願或者是美國總統的心裡話，都不算數；而那種美國非動兵不可的情境，在我們有生之年永遠不會看到。

據報導，美國總統拜登日前稱，要是對岸發動攻擊，美方會保衛台灣，不過，這立場似乎和華府公開的「戰略模糊」政策背道而馳。