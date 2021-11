根據台灣民意基金會最新民調顯示,有64%的民眾認為兩岸開戰是杞人憂天。前民進黨立委沈富雄也透露,對台灣非常危險的說法,她女兒認為,「幹嘛?連這個也緊張」,沈富雄也認為,這個沒什麼好緊張的。

沈富雄2日在政論節目《少康戰情室》中表示,澳洲前總理艾伯特說,跟北京開戰是比氣候變遷更可怕,沈富雄對此認為,這事並不會發生。

沈富雄接著表示,他女兒轉來一篇《紐約時報》傅利曼的文章,認為台灣非常危險。他的女兒很聰明,說「幹嘛?連這個也緊張」。台灣的民意調查,認為這個沒什麼好緊張的,跟他的看法完全一致,但是台灣人民的理由,不見得非常有道理,不過這是局中人集體智慧的感覺。

沈富雄指出,美國總統拜登針對很多人在Town Hall Meeting發問,拜登回答︰「We would come to Taiwan's defense」,他一講了以後,馬上有人修正,因為是否保衛台灣不是白紙黑字,是不能明白宣示的。沈富雄認為,這件事問拜登沒有用,問美國國務院也沒有用,在台灣做民意調查更沒有用,因為台灣人民的一廂情願或者是美國總統的心裡話,都不算數;而那種美國非動兵不可的情境,在我們有生之年永遠不會看到。

據報導,美國總統拜登日前稱,要是對岸發動攻擊,美方會保衛台灣,不過,這立場似乎和華府公開的「戰略模糊」政策背道而馳。