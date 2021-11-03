南投市所屬垃圾車3日因內含20件以上的資源回收物被焚化廠退運，清潔隊員翻找退回的垃圾堆中，找出各式各樣的資源回收物。（南投市公所提供／黃國峰南投傳真）

南投縣因為沒有垃圾焚化爐，所以與外縣市簽約將垃圾運往當地燒掉，不料南投市所屬垃圾車3日載運約20噸垃圾前往苗栗焚化爐時，被查出內含資源回收物超過20件，整車被退運，南投市長宋懷琳呼籲民眾一定要做好垃圾分類，避免退運情形再發生。

南投市公所所屬1輛垃圾車3日載運了約20噸的垃圾前往苗栗焚化爐時，被查出內含20件以上資源回收物，司機只得原車返回，並出動多名隊員，冒著撲鼻的臭味，逐一翻找出每個垃圾袋內的回收物，確認沒回收物後，再重新裝回垃圾車，再運回去焚燒。

宋懷琳表示，垃圾沒做好分類送去被退，不只要重新整理，南投市公所也會被罰，工作人員還要受訓，我們每天能出去的垃圾不到10公噸，但每天垃圾量卻高達6、70噸，因為回收物被查出而遭退運，徒增困擾，南投市垃圾越堆越多，當然會造成惡臭，會影響周遭居民生活，希望我們市民，環境清潔一起來，不要事不關己，做好垃圾分類，最起碼讓我們好不容易送出去的垃圾，能順順利利的送出去。

南投市公所清潔隊長林富紳表示，目前來講每個月垃圾總量近1800公噸，但上個月運出的只有150公噸，今天載運一車20噸垃圾到外縣市焚化廠時，被廠方抽查發現，車內有寶特瓶、塑膠袋、玻璃瓶等資源回收物超過20件，因而被要求退運。

林富紳表示，垃圾持續被退運，會被扣垃圾進廠量，嚴重可能1個月都不能進廠，同時也發現被退運的垃圾中最常見的就是食物的餐盒或者飲料罐，呼籲民眾飲食完不要將餐盒丟至一般垃圾，一定要用水清潔後回收，讓我們一起愛護地球做環保。