黃子佼以「吉祥物」之姿出席「 2021 TCCF 創意內容大會」會前記者會。（文策院提供）

文策院院長李明哲與黃子佼一起介紹今年展會亮點。（文策院提供）

「 2021 TCCF 創意內容大會」會前記者會為活動揭開序幕。（文策院提供）

出道30多年的黃子佼，除了主持功力多次獲金鐘獎肯定，更跨界斜槓作家、作詞作曲家、歌手、演員、導演、公仔設計師等多重身份，他3日獲邀出席「 2021 TCCF 創意內容大會」會前記者會與文策院院長李明哲一起揭開序幕，並介紹本屆活動的產業策進思維與精采重點。黃子佼在對談中一度開玩笑說「我不想努力了」，會後受訪坦言這句話是真的，「我好累！我已經夠努力了，可以放慢一點！」

第二屆「創意內容大會 ( TCCF ) 」將於11月10日至14日在松山文創園區舉辦，黃子佼說，文策院在做的事情自己都不陌生，他也願意以「民間友人」這樣的身份幫忙推動有意義的政策，「而且很多創作內容都與我有關啊，《茶金》、《火神的眼淚》記者會都是我做的，動畫我都有在配音，我本來就是非典型藝人，一直都跟這些創作人緊密結合，今年自己也製作電視節目，最近還演唱8點檔主題曲！」

身為演藝圈走在最前面的「斜槓天王」，他說自己對於文化創意內容產業本來就有興趣且持續在做，「出版？我出過15本書，20幾年前就辦過雜誌、出版社，寫了幾十首歌，也當過導演導過戲，包括電影、網路影片及廣告影片，唯一較不擅長的就是當演員，演戲我真的會怕。不過現在叫我再導戲我也不敢」。他透露柴智屏前幾年邀他執導一部漫畫改編的電影，「我大概拒絕了兩年，還去開過會，覺得很沒有把握，柴姐說你可以的，我一直說我不行、我真的不敢、我不想害妳！我自己知道自己幾斤幾兩重。她對我很好、很支持我，但我真的不敢！」他坦言這幾年真的愈來愈膽小，「叫我再辦雜誌也沒勇氣了，現在就是當推手就好，主持首映會、記者會，幫忙把好戲、好作品推出去就好」，且重申他預計60歲要退休。

黃子佼坦言以前的自己真的太拚了，「就是衝衝衝、回家倒頭就睡，起床繼續衝」，這兩年的他開始轉變，「我現在住的地方有前後陽台，都弄成小花園。光是澆花可以澆半小時，我可以修剪、澆花、整理花園，用手玩土、幫植物移盆，颱風弄倒弄破花瓶，自己用膠帶黏，這是我這兩、三年的改變，學習生活節奏放慢，開始去感受、享受很多事情，以前很多事都覺得叫人做就好，花瓶破了就買新的啊，每天過著回家睡、起床衝的生活，現在反而找到了平衡」。