大陸網球女將彭帥2日晚間突在微博拋出震撼彈，自爆曾和大陸國務院前副總理張高麗有過一段情，兩人也曾發生過性關係，且張高麗的老婆也知情，文章一出震驚各界，但隨即被「全網刪除」。大陸外交部發言人汪文斌今天（3日）被外媒問到此問題，他僅簡短回應「我沒有聽說過，這不是外交問題。」

彭帥這篇文章發出20分鐘後隨即被刪除，但已被截圖瘋傳，引起各界高度關注。

據《彭博》報導，今天在北京舉行的例行記者會上，汪文斌在回答問題時說，「我沒有聽說過，這不是外交問題」。

他又稱，大陸國家體育總局並沒有回覆以傳真發送的回應請求。

報導表示，《彭博》記者無法聯繫到彭帥或張高麗有關方面對事件回應。

彭帥此文一出後，引發各界譁然。隨後，不僅該篇文章被刪除，包括彭帥先前的其他文章也都被刪除，甚至百度等大陸網站上，過去網友詢問彭帥感情狀態或家庭狀況的文章也都消失，網友只能用影涉的方式討論此事。

至於該文是否彭帥本人發布，仍無法直接證實。