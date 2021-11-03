北市士林區公寓火災 3人急衝出脫困 20:392021/11/03 中時 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 承德路4段一處公寓1樓起火，警消迅速撲滅火勢。（圖／李文正翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市士林區承德路4段今（3日）晚上7點半發生火警，現場一處公寓1樓，冒出濃濃黑煙，3人立即跑出脫困，警消隨即佈起水線，7點49分撲滅火勢，至於起火原因，將後續調查釐清。 頂埔分隊老廳舍 2025年改建完工 靈骨塔詐3000萬 黑幫爽開超跑 #士林 #承德路 #火災 #失火 #火警 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 五倍券上路3周 攤商嘆才收1600元 04:102021/11/03 地方新聞 木曜女神臨時放鳥通告直播找不到人 挨轟急道歉滅火 19:282021/11/03 娛樂 社子島械鬥31人打5人 臉書留言嗆輸贏3人重傷倒血泊 07:462021/11/03 社會 第13期北市加開6處中型接種站 診所11／5-9打BNT、11／10-12打AZ 15:402021/11/03 生活 蛋殼區房價也狂飆 新案成交價5年漲8成 14:032021/11/03 房市新訊 海上驚魂！台中外海火燒船「悶燒冒黑煙」 巡防艇馳援6人獲救 15:122021/11/03 社會 《傳產》北市億元透天提煉 士林最有「錢」力 17:052021/11/03 財經 新增7條「錢櫃條款」 北市火災預防自治條例初審今通過 14:082021/11/03 生活 走私720公斤逾21億安毒 宜蘭史上最大毒品案2嫌收押禁見 11:122021/11/03 社會 行車糾紛亮槍 竟是王金平座車 04:102021/11/03 社會新聞 距離消防分隊需1小時車程 南化關山里自救隊把農用車變消防車 17:052021/11/03 生活 社會熱門新聞 包養「酒店伊能靜」月給10萬 多情男身綁石塊淪水流屍內幕曝光 - 社會 社會9點檔》賴清德曾幫這人求國賠 意外爆出國中少女遭姦殺駭人真相 - 社會 國道沒打方向燈連吃9紅單 這原因讓他只要繳2張 - 社會 OL人妻出差突返家 開門見「閨密性感躺沙發」一幕怒休夫 - 社會 陸風衣正妹M腿「當街三人行」 2男搶吻 1女片瘋傳 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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