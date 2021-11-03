寬庭居家集團旗下寬庭美學，繼2020年末於北投總部打造「寬庭倉庫」之後，為滿足Y（千禧）世代客群對品味生活的嚮往與需求，10月底擴大營業再開二館「風格實驗室」，滿足一站購足需求。

寬庭指出，一場新冠疫情改變全球人類的生活型態。出國度假、酒吧聊天小聚幾乎都被迫改為宅度假（staycation）。根據美國居家設計媒體《Houzz》上半年的統計，疫情使得消費者對於打造居家專屬娛樂及活動空間的需求大幅提高。對Home Bar家庭酒吧的搜索量同比飆升277％，對酒窖的搜索量也增長271％，既然如此，何不把家裡布置得就像去旅行、上酒吧，此趨勢也同時展現在今年LV經典箱旅展上。

寬庭引進來自北荷蘭品牌歐瑟蒂克「旅行箱家具」、歐瑟蒂克「居家酒吧系列」，其中歐瑟蒂克看似皮箱，開啟後秒變私人HomeBar，鍾情復古品味者，寬庭另推出異國獨特風情的「荷蘭梵諾森Versmissen」及絢麗典雅「法蘭西尊爵」等歷史老件作搭配選擇。

此外，寬庭美學亦觀察到，Y世代追求稀缺體驗，勝過消費名牌產品，渴望藉由消費的過程，親身經歷一些獨特、稀有、甚至個人化的活動，寬庭特別引進義大利高級訂製皮革配件品牌喬瓦納的「生活用品訂製體驗」，舉凡開瓶器、鞋拔、鑰匙圈、拆信刀、紙鎮等日常生活物件，皆可從多種不同皮料、數百種不同顏色異材中選擇，體驗從設計到製造完全在義大利手工製作。

寬庭行銷企劃總監張綾玲指出，1981～1996年間出生的Y世代，現年25～40歲，正進入購房的高峰期，而創立至今已30年的寬庭，從跨世代的顧客樣貌中發現，相較於嬰兒潮或X世代普遍追求華美大宅， Y世代更偏好功能齊全、科技創新的智慧小宅，這群真正誕生於網路的世代，天生喜愛追求新事物，重視原創性與獨特性，厭惡標準化的樣板房，愛混搭、愛自然、愛簡約、熱衷科技，且因預算和空間有限，富功能性的設計與多用途家具最能滿足他們。

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