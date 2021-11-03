蘇貞昌大力宣傳政府政績。（王揚傑攝）

民進黨今（3）日晚間6時在新北市土城區舉辦「四個不同意」公投說明會，現場聚集約400餘名支持群眾，包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立委蘇巧慧、立委吳琪銘、新北市黨部主委何博文輪番上台宣講，賴、蘇都直指國民黨在亂，要讓台灣發展，就要「四個不同意，不讓國民黨亂下去。」

賴清德晚間6時20分到場，他表示，四個公投對台灣未來發展非常重要，對新北市關係密切，核四電廠是古董拼裝車，絕對有安全顧慮，若是重啟，對新北市甚至台灣一定不好，所以要投不同意。另外桃園大潭天然氣第三接收站一定要繼續蓋，保護藻礁也是我們的價值，不能因經濟發展犧牲環境保護，大家可以放心，我們絕對有做好配套措施。

賴清德說，大家最關心進口美國含萊克多巴胺豬肉的問題，陳水扁總統當年就主張開放，到馬英九時代只做一半，只開放牛肉，蔡英文總統認為這個問題必須解決，台灣一定要符合國際規範，所以台美關係才會愈來愈正常化。

對於「公投綁大選」賴清德強調，台灣的民主都是民進黨和基層民眾爭取來的，過去專政獨裁的時代是國民黨執政，上次九合一選舉的亂象大家都看到，國民黨只是想要讓它更亂，所以這個問題一定要解決，把選人的選舉和解決事情的公投分開。

蘇貞昌晚間7時到場，上台後先是大力宣傳政府政績，從防堵非洲豬瘟入台、台灣防疫在國際間表現優異、經濟成長創11年來新高、基本薪資漲幅創15年薪高等，花了10餘分鐘後才講到四項公投。

蘇貞昌說，中央政府行政院很難做，國民黨「沒步」就是要亂台灣，台灣要經濟更好、要和國際走在一起，四個公投關係台灣前途，四個不同意，台灣更有力，四個不同意，不讓國民黨亂下去。