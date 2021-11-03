大河美術首次舉辦臺灣塗鴉藝術聯展 「塗鴉俱樂部 GRAFFITI SOCIAL CLUB」，延續朱銘美術館「無限-塗鴉俱樂部」展覽將在11月6日開幕，由大河美術及其代理塗鴉藝術家REACH 共同策展邀請九位藝術家:AIKS、BLACKZAO、COLASA、DISK、ZUSONE、MR.OGAY、REACH、SEAZK 以及 SONG，涵蓋臺灣塗鴉藝術跨世代發展的老中青三代，呈現反骨創新的特有個性表現形式與主題不拘，為一檔自由放膽的無框架展覽。主視覺全黑背景猶如夜晚創作的牆面，白色而醒目的臺灣扛棒字體，暗示塗鴉精神將在白盒子的燈光下拉開序幕，圖素上沒有多餘的設計，如同塗鴉純粹而充滿想像的特質。

臺灣塗鴉藝術聯展 「塗鴉俱樂部 GRAFFITI SOCIAL CLUB」，延續朱銘美術館「無限-塗鴉俱樂部」展覽將在11月6日開幕，由大河美術及其代理塗鴉藝術家REACH 共同策展,邀請九位藝術家展出。(戴志揚翻攝)

九位塗鴉藝術家將在12米高天井下進行Live Painting計時接力，以及臺灣知名嘻哈DJ CHICANO現場刷碟搭配臺虎精釀啤酒與觀眾一同啜飲，透過「俱樂部 Club」意象，營造塗鴉與街頭文化的自由氛圍。

臺灣塗鴉藝術聯展 「塗鴉俱樂部 GRAFFITI SOCIAL CLUB」，延續朱銘美術館「無限-塗鴉俱樂部」展覽將在11月6日開幕，由大河美術及其代理塗鴉藝術家REACH 共同策展,邀請九位藝術家展出。(戴志揚翻攝)

本次展覽更特別企劃一專屬展區，與美國百年運動品牌Mitchell & Ness 聯名合作，由藝術家們於不同的NBA經典復古球衣上創作，成為一大亮點。展區內特別打造成球場意象空間，引導觀眾融入氛圍，展現塗鴉藝術與籃球文化密不可分的關係。

AIKS本次作品以數字及注音符號為主題，透過流動感豐富的線條，以及明度高、繽紛易親近的色彩，融入其生活經驗讓大眾更能貼近與欣賞塗鴉藝術字體;而BLACKZAO的作品則在視覺語言上，臺灣廟宇文化迷幻的霓虹色彩、戲台布景中的山水奇石、塗鴉字體等，都貫穿其中。COLASA 的《Artemis program》系列則是營造想像的星球型態探尋人類自身未知的慾望和對其無止盡的追求。

《Dioxin》則是提醒人類保有對大自然的崇敬與關懷。DISK 擅長將沉重的現實以幽默方式展現傳達對生活的體察與思考展出作品體現了全球疫情升溫，面對後疫情時代與病毒共存成為一大課題;DZUSONE 本次作品透過觀畫醒己用字畫回溯到字本身的力量。

在《三惡》系列中利用太極將字體分割同時呈現漢字結構與圖象形概念，並使用逆太極作為底圖象徵著淨化;MR.OGAY 黑雞先生將「醜陋」視為重要語彙，擅用獵奇式畫面來詮釋及批判時事議題。如《砧板系列》作品採用砧板為載體，進一步讓人反思與食物的相互關係REACH 展出《MOVEMENT》系列新作，概念從點、線、面的基本原理出發並嘗試加入生活中的意象，同時帶入下一個新系列 CATMO 的元素，畫面在規律與不規律中碰撞，將原本特有的符碼「CAT PAW」晉升至更內化的精神層次;SEAZK使用老屋廢棄木材，描繪塗鴉生活經歷，畫面趨於復古畫報感，用雕刻刀運出的紋理，與畫面融為一體，賦予素材新生。

SONG則擅於將美式塗鴉的狂野結合日式細節的雕琢，本次展出《咬男孩》系列新作，以小男孩被鯊魚咬的造型隱諱地表現心靈層面男性的性價值，以此形象與議題進行男權運動。