台大校長管中閔日前已宣布不爭取續任，希望世代交替，對於曾遭控涉違法兼職，地檢署去年11月3日以查無不法，全數簽結，管中閔今(3)日傍晚在臉書貼出台北地方檢察署書函，寫道「遲到的正義，深刻的記憶；時隔一年，再看到仍充滿情緒」。

卡管案落幕周年，管中閔分享台北地方檢察署書函。(圖/截自管中閔臉書)

管中閔107年初獲選台大校長，但後來因被質疑擔任台灣大獨董、遴委蔡明興未利益迴避、學術論文涉及抄襲、違法在大陸兼職兼課等，遭教育部要求重啟遴選，不過被台大校務會議否決，「卡管案」直到107年底，當時擔任教育部長的葉俊榮才宣布，勉予同意管中閔擔任台大校長，管中閔於108年1月8日上任，比原訂上任時間晚了將近1年。

台大校長管中閔2023年不續任 現身立院教育委員會

管中閔日前宣布2023年1月7日第一任屆滿後，將不爭取續任，管中閔說，當年遴選爭議耽誤1年，若他要做完第二任年齡就超過70歲了，管中閔1956年8月15日出生，今年已65歲。根據「公立專科以上學校校長教授副教授延長服務辦法」，專科以上學校校長得任職至任期屆滿為止；其任期屆滿而獲續聘者，得繼續服務至任期屆滿，但不得逾70歲。

歷經「卡管案」滿城風雨，時值卡管案落幕周年，管中閔今天在臉書分享台北地方檢察署書函，並表示「遲到的正義，深刻的記憶；時隔一年，再看到仍充滿情緒」。貼文一出瞬間吸引超過2千人按讚留言，網友紛紛回應「辛苦校長了」、「心也累了！」、「遲來的正義」、「辛苦了！也讓大家看清楚這個政府的嘴臉」、「敬佩管長無愧天地一生坦蕩！」、「整件事讓關心教育的人民都印象深刻了，辛苦了校長」。