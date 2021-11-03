新買的褲子在剪標籤時不小心剪破了該怎麼辦？有人妻在好市多買了一件休閒褲，結果老公幫忙剪標籤時不小心剪破一個洞，於是利用縫衣服的線再破洞上繡出一片葉子，讓網友們大讚人妻手巧「太厲害」。
一名女網友1日在《Costco好市多商品經驗老實說》發文表示，她在好市多買了一件休閒褲回家，等到要穿時發現新買的褲子竟然有破洞，再仔細一看牌子已經被剪下來了，原來是原PO手殘的老公剪牌子的時候剪破的。
原PO曾想過好市多的無條件退貨，但實在是「做不出來也說不出來」，再多責問老公也於事無補，於是決定溫習國中家政課所學，用針線把破洞補成葉子的形狀。
貼文一出，許多網友大讚原PO手巧，「賢妻良母，好手藝」、「巧思與巧手」、「太厲害，果然國中有好好上課」、「超棒的！感覺褲子瞬間變名牌了」、「這是刺繡了吧？好厲害喔！我的家政課沒有教這個欸」。
其他網友也紛紛表示，「先生還活著嗎？」、「原來我不孤單，我也是剪標失手！」、「手殘的人有時又很愛幫忙…根本找碴」、「這種幫倒忙的人真是豬隊友，請他賠一件來」、「您是誠實的好人」、「很可愛啊！衣服跟人都是」、「再縫兩片變成愛迪達」。
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