男星何潤東最早以模特兒身份出道，俊俏臉蛋加上身高185公分高壯身材，馬上擄獲大票女性觀眾，還有代言內褲和保險套廣告，大方秀出結實曲線，更被譽為「亞洲鵰王」；何潤東和長跑多年的女友Peggy（林姵希）在2016年宣布結婚，但多年來仍無懷孕好消息，還因工作常分隔兩地，近日他受訪時雖不正面回應性生活狀況，笑說「我們很幸福」外，還認了仍精力旺盛。

何潤東近年把工作重心轉往大陸，不免和嬌妻Peggy過著分隔兩地的生活，先前更因為疫情的關係，一度長達8個月沒見到面，只能靠著視訊才得以見到對方一面；今年已經46歲的何潤東結婚多年，有「亞洲鵰王」的他卻始終沒有傳出嬌妻懷孕的好消息，讓外界都很好奇。

何潤東結婚多年仍無傳出愛妻懷孕的好消息，但近日他受訪間接認性生活美滿，自己也依然精力旺盛。(圖/ 摘自微博)

根據《鏡週刊》報導，何潤東曾說過因為爸媽比較傳統，他計畫過要在40歲生第一胎，隔年再生第二胎，但如今已46歲卻還是一個都沒有，長輩緊張外他也一樣有壓力；因此他和嬌妻相愛14年，性生活狀況不免被放大檢視，被問到是否還有性生活，他無奈大笑，「不能透露，但很幸福」，而聊到孩子方面，他則淡定地說，「順其自然，沒有就沒有，無所謂了」。

而過去因為代言內褲和保險套等，何潤東給人生龍活虎又勇猛的形象，他也坦言在執導時，有時後每天只睡2、3小時，但還是覺得精力旺盛，讓他不得不佩服自己還很年輕。