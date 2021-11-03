男女間最無法容忍的就是遭另一半「背叛」，就有一名女網友發文表示，因為工作性質關係，自己每個月約有10天必需到外地出差，幾年下來覺得對丈夫與孩子感到內疚，於是不工作的時候就找抱定單身主義的閨密到家裡來玩，自己基本上也沒有社交生活，為的是想留更多時間給丈夫與小孩，沒想到最後竟然遭到丈夫與閨密背叛，氣得決定休夫，立刻將丈夫逐出門。

這名女網友在臉書社團「爆料公社匿名館」發文表示，前陣子有次出差工作較順，就提前一天回來（剛好是週六，兒子固定去公婆家住），到家後一開門，竟然撞見「閨蜜穿著我的性感睡衣，躺在我家客廳沙發看電視」，她知道發生了什麼事，當下不想聽閨密與丈夫的藉口，立馬叫閨密換好衣服滾蛋，然後跟丈夫提出離婚。

原PO表示，沒想到丈夫竟然說：「我從來沒有想和妳閨蜜在一起，因為妳出差太頻繁，我有些孤單才⋯」因為抓包2人偷吃，覺得被他們背叛很噁心，完全無法原諒，「這房子是我婚前買的，當初和丈夫結婚就因為他對我好，現在他既然背叛了我們的婚姻，我只能選擇讓他有多遠滾多遠」，並強調：「當女人無私地奉獻全部的愛來愛你時，就不會容許你一丁點的背叛，至少我是如此！

網友看到此貼文紛紛回應「一個男人如果懂得感恩太太的付出，如果他真的愛太太，是會懂得控制自己的第三隻腳，而不是被抓包了，反而把問題推到因為太太工作繁忙而出軌」、「那個閨密，如果真的懂得珍惜友情，根本就不可能搞上自己閨密的先生」、「辛苦為了婚姻家庭，卻得到如此背叛對待，很心疼妳... 就當作是人生的路程上不小心踩到“渣屎”」、「女人勇敢做自己 不要被此事打敗~妳還可以遇到更好的」、「再多的理由都比不上親眼看到的」。