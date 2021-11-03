台灣民意基金會2日公布最新民調，面對中共武力犯台時，只有1成1認為蔡政府準備已經非常充分，同時有6成4的民眾認為兩岸不會爆發戰爭。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，台灣是否正面臨類似二戰「倫敦大轟炸」前的情境？台灣人神經為何這麼大條？不過，游盈隆也提出3點分析，指台灣人對兩岸一旦開戰還是有很深沈的隱憂。

游盈隆今(3日)在臉書上表示，台灣正面臨類似二戰「倫敦大轟炸」前的情境嗎？這樣的聯想顯然是來自十月初一連四天，解放軍各式軍機大舉入侵台灣西南防空識別區，單日56架次，總計150架次，破了歷史紀錄。

游盈隆發現，即便十月有高達680架次各式共機侵入台灣防空識別區，台灣人依然正常過日子，絕大多數人不擔心兩岸有開戰的一天。這麼清楚的民意反應是否合理？台灣人為何如此麻木不仁？台灣人神經為何這麼大條？台灣人已經變成「被煮熟的青蛙」了嗎？

游盈隆分析民調結果後指出，絕大多數台灣人對台海近期急遽升高的軍事情勢冷靜以對，很可能是基於傳統的智慧，基於過去數十年的經驗，以及近年中國大陸與美國為首的世界主要國家交惡，國際社會空前關注台海情勢，大多數人相信美國與日本必要時會協防台灣，有恃無恐，再加上絕大多數人感覺歷年解放軍不論動作有多大，對台軍事恫嚇有多強硬，都是虛晃一招，不會玩真的，「一言以蔽之，台灣人不是被嚇大的」。

不過，游盈隆認為，從三方面看，台灣人對兩岸一旦開戰還是有很深沈的隱憂：

第一， 當中共武力犯台時，台灣社會只有不到一半的成年人對國軍有效防衛台灣的能力有信心，而且沒有信心者只比有信心者少1.6個百分點，這無疑是一個嚴重的信心危機。試問，一國只有不到半數成年人對國軍防衛能力有信心，兩岸一旦開戰，戰爭要怎麼打下去？除了美國參戰。

第二， 如果兩岸開戰，在20歲以上台灣人中，5成5基本上同意台灣內部親中勢力可能是一大問題。這透露了台灣社會內部存在一個既廣且深的憂慮，可稱為「反施琅情結」，擔心兩岸一旦開戰，島內親中勢力的動向會造成島內難以解決的問題與困擾。這既是一個歷史殘留的問題，也是一個活生生的現實政治問題。

第三， 面對中共可能武力犯台，多數台灣成年人不認為蔡政府已經做好充分準備，尤其是在年輕、高教育程度公民之間，這樣的認知很普遍。

游盈隆直言，蔡英文總統做為國家最高領導人，本應誠實地向全體國民清楚說明台灣所面臨的真實威脅，政府正如何面對及因應這項威脅，以及處理這項威脅可能需付出的犧牲與代價。但很持平地說，蔡總統及其執政團隊幾乎沒做這件事，以致於大多數國人滋生「面對中共可能武力犯台，蔡政府並沒做好充分準備」的不幸結論。