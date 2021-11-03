外媒近日指出，蘋果下一代智慧型手機iPhone 14系列處理器A16晶片，恐怕延用台積電5奈米(N5)製程，最糟的情況從在這個製程節點使用3年時間，主因是台積電3奈米製程研發與製造面臨困境。不過，從台積電公布的資訊，協助客戶能在5奈米製程節點上，降低成本、提高運算效能及有效降低功耗，獲得更好搶進市場的機會。

面對市場傳聞，台積電周三(3日)晚間表示，不評論個別公司或市場傳聞，重申 3 奈米製程按計畫進行。根據semiwiki統整資料顯示，台積電在開放創新論壇釋出更多先進製程推進數據，其中，3奈米製程在開放創新夥伴的設計技術協同優化 (DTCO)下，目標PPA較5奈米邏輯密度增加1.6倍、傳輸速度提升11%，節能27%。

科技媒體《The Information》報導，若2022年iPhone 14搭載最新3奈米製程晶片，可在裝置尺寸未明顯增加之下，擁有更強大、耗能更低的處理器，但iPhone 14恐無法採用。苦戰的結果是， iPhone處理器將連續3年（2020年至2022年）使用台積電5奈米製程，為蘋果史上首見的情況，這可能導致許多用戶停止換機，競爭對手將有更多時間迎頭趕上。

報導提到，台積電就算最新製程延遲，仍有望成為首家生產3奈米製程的業者，超前英特爾、高通等晶片製造商，但蘋果iPhone 14恐怕無法如市場預期的採用3奈米製程生產處理器晶片。

魏哲家於10月台積電法說指出，3奈米量產首年有許多新產品設計定案，預計2021年下半年試產，2022年下半年量產，由於製程上更為複雜，須要採用更多新設備，到時候成本一定比5奈米製程高，預期2023年第一季將明顯貢獻營收，強化版的3奈米N3E製程量產則是預定在3奈米推出1年後。不過，依照過往蘋果A系列處理器晶片拉貨旺季落在每年的9月底，若拖到隔年年初營收才會明顯貢獻營收，恐怕不太符合生產時程邏輯。

台積電日前推出4奈米N4P製程，做為台積電5奈米家族的第3個主要強化版本，N4P的效能較原先的N5增快11%，也較N4增快6%。相較於N5，N4P的功耗效率提升22%，電晶體密度增加6%。同時，N4P藉由減少光罩層數來降低製程複雜度且改善晶片的生產週期。N4P展現了台積公司持續追求及投資提升製程技術的成果。

台積電表示，客戶往往投入寶貴的資源，來為其產品開發新的矽智財、架構、以及其他創新方法。N4P製程技術設計可將基於5奈米製程的產品輕鬆移轉，讓客戶能夠更加善用既有資源，並且為其N5製程產品提供更快、更節能的下一世代產品。

據《工商》報導指出，N4P基本上就是2022年蘋果新一代iPhone所搭載A16晶片所需製程。供應鏈業者透露， A16晶片將有架構上大幅更動，採用N4P製程可以透過小晶片封裝(Chiplet)，再增加晶片的電晶體集積度（Density）、降低成本，更可以提高運算效能及有效降低功耗。

台積電業務開發資深副總經理張曉強指出，N4P的推出強化了台積電先進邏輯半導體技術組合，可提供高效能運算（HPC）與行動裝置應用一個更強化且先進的技術平台。台積電表示，藉由N5、N4、N3、以及最新的N4P製程，公司提供多樣且強大的技術組合選擇，協助客戶實現產品的功耗、效能、面積、以及成本優勢，首批產品預計於2022年下半年完成產品設計定案。

若按照市場傳聞與實際資料來看，蘋果在iPhone 12系列A14晶片採用N5製程，iPhone 13系列A15晶片採用台積電5奈米製程強效版(市場稱N5P)，明年的A16晶片預估使用基於N5製程的N4P製程，的確是連續3年都採用5奈米製程節點。